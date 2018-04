Mercato | l' Inter punta un altro laziale | il Milan ha nel mirino un attaccante

CalcioMercato Milan - Suso piace al Napoli. Lo spagnolo interessa anche all'estero : Domenica alle 15.00 a San Siro la sfida Milan-Napoli. In campo ci sarà anche Suso, che come lo scorso anno interessa alla squadra allenata da Maurizio Sarri. Lo spagnolo per caratteristiche tecniche è ...

Tesoretto Inter : 20 milioni dai giovani sul Mercato : L'Inter è pronta a sacrificare sul mercato diversi giovani del proprio vivaio per fare circa 20 milioni di plusvalenze da inserire nel prossimo bilancio del 30 giugno. Secondo la Gazzetta dello Sport , i Primavera Pinamonti, Odgaard, Zaniolo, Valietti e Zappa possono partire in prestito o essere ceduti a titolo definitivo con diritto di ricompra. Senza dimenticare chi è già in prestito come ...

CalcioMercato - il valzer di attaccanti : bombe per Juve - Milan e Inter - svolta Fiorentina - Genoa - Toro e Samp : Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. Si preannuncia un’estate caldissima, in particolar modo grande movimento di attaccanti, incredibile valzer. Partiamo dall’Atalanta, potrebbe partire Petagna, si segue con grande attenzione Alberto Cerri, protagonista di una grande stagione con il Perugia, occhi anche su NesTorovski del ...

Derby di Mercato : Inter e Milan si sfidano per un attaccante - servono 30 milioni Video : E' nato il 15 Luglio del 2000 e ha gia' fatto impazzire la Milano calcistica: il brasiliano Paulinho attualmente in forze al Vasco Da Gama è entrato nelle mire di Inter e Milan. L'attaccante brasiliano a soli 17 anni è considerato uno dei talentini del calcio mondiale e fara' sicuramente discutere il suo possibile trasferimento nelle prossime sessioni di mercato. [Video] Paulinho, la nuova stella brasiliana Il giovane attaccante riesce a ...

CalcioMercato Inter - Ausilio : «Vogliamo costruire il futuro su Rafinha e Cancelo» : TORINO - Il direttore sportivo dell' Inter , Piero Ausilio è Intervenuto ai microfondi di "Serie A Live", in onda su Premium: "Riscatti di Rafinha e Cancelo ? Non faccio percentuali. Comunque, fino al ...

Serie C - calcioMercato attivo : interessanti calciatori in scadenza Video : Il campionato di #Serie C è entrato nel passaggio rovente del finale di stagione, sia nella lotta per la promozione che in quella per la salvezza, non mancano interessanti scontri in tutti e 3 i gironi. La bagarre per la promozione, è interessante soprattutto nel girone A e nel girone B, dove Livorno [Video] e #Lecce, dopo aver comandato per tantissimo tempo adesso soffrono e sono in un periodo difficile: le avversarie Robur Siena, Catania e ...

Esclusiva CalcioWeb – CalcioMercato - l’Inter paga la clausola di Strootman : può nascere un 11 da sogno! [FOTO] : 1/14 ...

CalcioMercato Inter - Lunin bloccato dai nerazzurri : L'annuncio è arrivato direttamente sulla prima pagina dell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. Il portiere classe 1999 dello Zorja era nel mirino anche della Juventus . Il 21 marzo, il ...

Musica al Mercato con Danilo Ruggero l'intervista : La paura, il terrore, in cui il nostro mondo si trova immerso. La paura di guardarsi allo specchio e far pace con se stessi. La paura di non sentirci in grado di dare un taglio al nostro passato. La ...

L'#Inter, dopo aver preso Lautaro Martinez dal Racing Club de Avellaneda e dopo aver raggiunto l'accordo con l'entourage di Stefan De Vrij per il tesseramento del difensore olandese a parametro zero, continua a muoversi sul mercato, per rinforzare l'organico a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione calcistica. Se il numero 10 di Bahía Blanca e il centrale di difesa della Lazio sono virtualmente due calciatori ...

Esclusiva CalcioWeb – CalcioMercato Inter - idea Callejon per l’attacco : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal pareggio nel derby contro il Milan, recriminazioni per la squadra di Luciano Spalletti, due errori incredibili da parte dell’attaccante Icardi ma alla fine è un risultato positivo, i punti di distacco dai rossoneri non sono cambiati. In casa nerazzurra si pensa alla prossima stagione, un reparto che dovrebbe subire cambiamenti è l’attacco, confermatissimo Perisic sull’out ...

CalcioMercato : Inter scatenata - dopo Martinez e De Vrij - ecco Asamoah e Bernard : L’Inter, dopo aver preso Lautaro Martinez dal Racing Club de Avellaneda e dopo aver raggiunto l’accordo con l’entourage di Stefan De Vrij per il tesseramento del difensore olandese a parametro zero, continua a muoversi sul mercato, per rinforzare l’organico a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione calcistica. Se il numero 10 di Bahía Blanca e il centrale di difesa della Lazio sono virtualmente due calciatori ...