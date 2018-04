Meloni | Berlusconi nervoso se non parlalui Ma FI replica | Solo

L'uscita di Silvio Berlusconi contro il Movimento 5 Stelle non piace nemmeno alla Meloni . Che si arrabbia e lo lascia solo : Prima discutono dietro una tenda, poi Giorgia Meloni si avvia a passo spedito verso L'uscita mentre Silvio Berlusconi prova a parlarle. Sono gli attimi immediatamente successivi alla "battutaccia" dell'ex Cavaliere a termine delle dichiarazioni post consultazioni con il presidente della Repubblica Mattarella. "Mi raccomando..fate i bravi e sappiate distinguere i veri democratici da chi non conosce l'abc della democrazia...". Una frase che ...

Giorgia Meloni su Silvio Berlusconi al Quirinale : 'Nervoso perché non parlava lui. Le cose cambiano...' : A tenere banco, alle consultazioni, è stato Silvio Berlusconi . Prima per i gesti alle spalle di Matteo Salvini , quando elencava i punti del programma di centrodestra, dunque con il 'raid' al ...

Luigi Di Maio : 'Berlusconi indigeribile - Salvini deve capire che Cav e Meloni vogliono farlo impallinare' : Sbaglia in congiuntivi, Luigi Di Maio , ma in quanto a spocchia non è secondo a nessuno. Matteo Salvini 'non deve fare la vittima' e Silvio Berlusconi 'è indigeribile, non lo digerisce neppure il ...