Meghan incinta prima delle nozze con Harry? È scandalo

“ Meghan è incinta!”. Quarto Royal Baby a palazzo. A sparare l’indiscrezione come se nulla fosse è la Markle. Le sue parole non hanno lasciato spazio a interpretazioni e il gossip è esploso : “Harry lo aveva detto…” : Insomma, a Buckingham Palace è tempo di nascite. A breve il mondo accoglierà il terzo Royal Baby che presumibilmente nascerà prima delle nozze di Meghan Markle e Harry. Tutti si stanno chiedendo se la futura coppia di sposini ha già pensato ad allargare la famiglia, che si deve ancora legalmente formare. Se qualcuno pensa che è un po’ prematuro e che i due magari aspetteranno un pochino, sbaglia alla grande. Nonostante le voci di ...

KATE MIDDLETON - INCINTA PER LA TERZA VOLTA / La moglie del Principe William sfida la cognata Meghan : KATE MIDDLETON, la TERZA gravidanza: “William è in fase rifiuto!”, arriva la seconda femminuccia? I tabloid dicono di sì per via della forma del suo pancione, le news.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:11:00 GMT)