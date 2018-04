Mediaset | salta Mario Giordano a Stasera Italia

Mediaset/ Dopo Belpietro e Del Debbio “salta” anche Mario Giordano : Dopo Paolo Del Debbio e Maurizio Belpietro, da ieri il direttore del Tg 4 Mario Giordano è stato sollevato dalla responsabilità della striscia quotidiana “Stasera Italia”.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 09:40:00 GMT)

Serie A - perché l'accordo tra Sky e Mediaset può far saltare il calcio in televisione : lo scenario catastrofico : l'accordo tra Sky e Mediaset mette a rischio la Serie A in televisione. L'intesa non riguarda formalmente il calcio, ma come spiega Il Fatto Quotidiano , sul pallone può avere pesantissime conseguenze.

Mediaset in rosso : potrebbe saltare mediazione con Vivendi : Mediaset e Vivendi ai ferri corti? Secondo alcune indiscrezioni riportate da Il Messagger o sembra proprio che tra il Biscione e il colosso francese sarebbero sorte delle difficoltà che potrebbero far ...

Niente Olimpiadi su Sky - salta l'accordo con Eurosport. Via libera a Rai e Mediaset Premium : Restano dunque valide tutte le altre modalità di fruizione dei giochi: Mediaset Premium per chi è abbonato, Eurosport Player per lo streaming , 5 giorni di prova e abbonamento mensile a 7,99 euro, , ...