Mediaset mette alla porta Giordano | cade la terza testa dopo Belpietro e Del Debbio

Vivendi mette il 19 - 9% di Mediaset nel trust di Ersel : Vivendi ha comunicato all'Agcom di aver trasferito il 6 aprile alla Simon Fiduciaria (gruppo Ersel) il 19,95% dei diritti di voto di Mediaset. L'operazione è in ottemperanza ai paletti...

Canale 20 Mediaset/ Il nuovo canale nasce con Juventus Real Madrid : cosa trasmetterà in palinsesto poi? : canale 20 Mediaset, il nuovo canale nasce con Juventus Real Madrid domani sera: cosa trasmetterà in palinsesto poi? Grande attesa per la nuova rete della storica rete italiana privata.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 15:54:00 GMT)

Mediaset - l'intesa con Sky mette fuori gioco Bolloré : E la spagnola Mediapro rinvia la pubblicazione dei pacchetti per il calcio in tv L'accordo tra Mediaset e Sky che spedisce nove canali del Biscione sul satellite e porta la tv di Murdoch sul digitale ...

Mediaset a nozze con Sky - Berlusconi mette Premium nelle mani del vecchio nemico Rupert Murdoch : Alla fine Mediaset andrà a nozze con Sky. La partita politica è data per persa, quella giudiziaria, evidentemente, pure. E così la famiglia Berlusconi cerca di uscire una volta per tutte dalla trappola francese firmando una pace a sorpresa con lo squalo australiano Rupert Murdoch, nemico di vecchia data oggi salvatore della patria. Una vera e propria beffa. E non tanto per il cessate il fuoco tra due imprenditori anagraficamente sul viale del ...

Tv : intesa Mediaset-Sky per trasmettere su satellite Premium Cinema e Serie : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – E’ stato raggiunto oggi un accordo tra Mediaset e Sky Italia che prevede benefici per entrambe le società. Lo rende noto Mediaset, precisando che “da un lato Mediaset Premium allarga la copertura multipiattaforma dei propri canali e dall’altro Sky Italia incrementa l’offerta di contenuti di qualità ai propri abbonati”. I “canali di Cinema e Serie di Premium diventeranno ...

Tv : intesa Mediaset-Sky per trasmettere su satellite Premium Cinema e Serie (2) : (AdnKronos) – Nel suo complesso, “l’intesa di oggi permette a Mediaset di diventare editore su tutte le piattaforme, satellite pay compreso e di creare nuovo valore grazie all’utilizzo da parte di terzi della propria piattaforma pay”. L’intesa odierna “rappresenta anche un nuovo passo avanti di Mediaset nel quadro della digital transformation di Premium iniziata con il piano ‘Mediaset 2020’ ...

Tv : intesa Mediaset-Sky per trasmettere su satellite Premium Cinema e Serie (3) : (AdnKronos) – Con questa finalità “Mediaset ha ottenuto da Sky Italia il diritto di opzione (senza obblighi di esercizio da parte di Mediaset) a cedere all’operatore satellitare, in una finestra temporale compresa fra novembre e dicembre 2018, l’intera partecipazione in una Newco nella quale sarà previamente conferito da Premium il ramo d’azienda costituito dalla piattaforma tecnologica di Premium (area ...

Fabio Fazio - adesso si mette davvero male : Mediaset gli schiera contro il re degli ascolti : adesso si mette davvero male per Fazio. contro di lui, Mediaset schiera il carico da novanta, Gerry Scotti . Il re del Biscione da domenica conduce The Wall , il suo amato quiz su Canale 5, in prima ...

Federica Panicucci - si mette male : brutte voci da Mediaset - la sua carriera... : Negli ultimi tempi Federica Panicucci , 50, sarebbe particolarmente nervosa. Lo assicura Alberto Dandolo su Oggi . Dopo il fuorionda di Striscia la notizia in cui è apparsa una tiranna che insultava ...