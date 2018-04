Mediaset Dopo Belpietro e Del Debbio “salta” anche Mario Giordano

Mediaset mette alla porta Giordano : cade la terza testa dopo Belpietro e Del Debbio : In poco tempo, cade la terza testa a Mediaset. Come scrive il Corriere della Sera, che cita Tiscali news, il terzo nome a saltare, dopo Belpietro e Del Debbio, è quello di Mario Giordano, sollevato dalla responsabilità della striscia quotidiana "Stasera Italia" in onda su Rete4.Scrive il Corriere:Al termine di una riunione definita da chi c'era "burrascosa", Mauro Crippa, super plenipotenziario per l'informazione in casa Mediaset, ...

Selvaggia Lucarelli / Torna su Mediaset Dopo la querela di Fabrizio Corona (Maurizio Costanzo Show) : Selvaggia Lucarelli, l'opinionista Torna su Mediaset nel salotto di Canale 5: di recente è stata querelata dall'avvocato di Fabrizio Corona. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 08:39:00 GMT)

Media Positiva Mediaset Dopo l'accordo con Sky : Continua lo sviluppo del business di Mondo Tv , +1,2%, nel mercato televisivo sudafricano, con la serie Robot Trains e la sottoscrizione di un nuovo accordo per la trasmissione di prodotti della ...

L’offerta di pay-tv dopo l’accordo tra Mediaset Premium e Sky : Offerte più ricche in arrivo per gli abbonati alla pay-tv in Italia in seguito all’accordo tra Sky e Mediaset Premium (salvo obiezioni da parte dell’Antitrust). Mediaset Premium amplia la copertura dei suoi canali...

Tv - le purghe interne di Mediaset Dopo il voto : via Belpietro e Del Debbio. “Populismo ha avvantagiato Lega e M5s” : Gli ascolti deludenti per l’azienda da un lato, la spinta verso il populismo che non piace a Forza Italia dall’altro. Così Maurizio Belpietro lascia la conduzione di Dalla vostra parte, nel cui studio entrerà per l’ultima volta stasera, mentre Quinta Colonna di Paolo Del Debbio chiuderà i battenti il prossimo 26 aprile. Mediaset cambia registro dopo le elezioni e “normalizza” i talk-show di Rete 4. Stop a quello dell’ex ...

Mediaset - il doppio fronte su Premium : dopo l?intesa con Sky non chiude a Vivendi : Quella dei due forni è un tipo di politica che i partiti conoscono bene. Si tratta su fronti opposti nella convinzione che in un caso o nell?altro un risultato a casa si riuscirà...

Isola dei famosi - il duro attacco di Barbara D’Urso. Ma che succede in Mediaset? Dopo le ostilità di Striscia la Notizia - ora anche Barbarella lancia frecciate alla Marcuzzi e al suo reality. Cosa non va secondo la conduttrice di Pomeriggio 5 : In casa Mediaset qualCosa non va. Dopo gli attacchi di Striscia la Notizia, ora anche Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 si mette ad attaccare l’Isola dei famosi, con quello che è sembrato un vero e proprio “processato”. In particolare, nel corso del suo programma la conduttrice di Canale5 ha commentato così quanto accaduto ieri sera nel reality show con Alessia Marcuzzi e Mara Venier. Riferendosi al duro sfogo di Jonathan contro Alessia ...

“Mattino 5 chiude? Adesso parlo io”. Furia Federica Panicucci. Dopo le voci delle ultime ore - è la conduttrice stessa a intervenire con un lungo post sui social rivelando la verità. La scelta di Mediaset : “Leggo su vari blog ‘notizie bomba’ o ‘rivelazioni sconvolgenti’ che riguarderebbero la sospensione o addirittura la chiusura di ‘Mattino Cinque'”. Inizia così il post al vetriolo di Federica Panicucci. La voce era che “Mattino 5” fosse sospeso a tempo indeterminato. È la notizia circolata dalle prime ore del mattino, in seguito alla pubblicazione sul settimanale “Chi”, in edicola proprio da ...

SKY E OPEN FIBER/ Dopo l’accordo con Mediaset la risposta di Tim può passare da Mediapro : Sky e OPEN FIBER, l'accordo, insieme a quello con Mediaset, chiama a una risposta di Tim, che potrebbe passare da un dialogo con Mediapro sui diritti tv del calcio(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Genish (TIM) : «Serve indagine - rischiamo cartello tv dopo accordo Sky - Mediaset» : «La convergenza dei contenuti, unita alla connettività, costituisce un modello di business sostenibile che può aumentare i ricavi e la soddisfazione dei clienti. Detto ciò, non abbiamo molti dettagli sulla cooperazione Sky-Mediaset e aspettiamo di vedere come funzionerà. Credo che le autorità dovranno esaminare l'intesa attentamente per evitare che dia luogo a una concentrazione ancora maggiore rispetto ...

Mediaset ancora sugli scudi dopo l'accordo con Sky : Altra giornata positiva per Mediaset , che incrementa i guadagni messi a segno la vigilia mostrando un rialzo dell'1,45% a 3,36 euro. Sostenuti i volumi: ad ora sono passati di mano quasi 5 milioni di ...