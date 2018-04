McLaren 570S Spider - Nuova serie speciale Canada Commission

quattroruote

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - cloud4607 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - GQitalia : Leggera e velocissima - zazoomnews : McLaren 570S Spider Track Pack: più carbonio meno peso - #McLaren #Spider #Track #Pack: -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Per celebrare la propria presenza sul mercato canadese, in collaborazione con il reparto MSO e con il distributore nazionale Pfaff Automotive Partners, laha realizzato laMSO, della quale saranno realizzati soltanto cinque esemplari: tre assegnati alla concessionaria di Toronto, due saranno disponibili a Vancouver e Montreal. Il prezzo è fissato a quota 353.206 dollari canadesi, pari a circa 227.300 euro al cambio attuale.Vernice bianca, fibra di carbonio rossa. Grazie al programma Bespoke del reparto MSO la vettura è stata dotata di soluzioni che la rendono unica rispetto al modello di. La tinta scelta per la carrozzeria è denominata Silica White, abbinata a particolari in fibra di carbonio rossa. Le bandiere canadesi sostituiscono i loghialla base delle portiere, mentre il classico profilo della foglia d'acero è ...