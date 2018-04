Mattarella - ultimatum ai partiti : 'Nessun progresso - vi do qualche giorno - poi valuto' : Mattarella , ultimatum ai partiti : 'Nessun progresso , vi do qualche giorno , poi l'incarico' ROMA Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prende atto, al secondo giro di consultazioni, dell'...

Mattarella - ultimatum ai partiti : "Zero progressi - serve governo" Preincarico o mandato esplorativo : "Dall'andamento delle consultazioni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti per dare vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi", certifica Sergio Mattarella parlando ai giornalisti al termine del secondo giro di consultazioni Segui su affaritaliani.it