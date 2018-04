Mattarella | «Tempo scaduto ipotesi Giorgetti o Casellati»

Mattarella : tempo finito. Ipotesi Giorgetti o Casellati : Passi avanti non se ne sono fatti e non c'è più tempo, anzi il tempo è finito. In Siria siamo sull'orlo della guerra e se nei prossimi giorni non mi verrà prospettata una soluzione, mercoledì decido ...

Governo ai supplementari. Mattarella : 'Non c'è una maggioranza - serve altro tempo'. Di Maio chiude a FI : Dal primo giro di consultazioni non sono emerse intese. Il leader dei 5 Stelle ha riproposto il 'contratto di Governo' a Lega e Pd. I dem hanno confermato la linea dell'opposizione -

Nuovo governo - è stallo. Mattarella : 'Non c'è una maggioranza - serve altro tempo'. Di Maio chiude a FI : Dal primo giro di consultazioni non sono emerse intese. Il leader dei 5 Stelle ha ha riproposto il 'contratto di governo' a Lega e Pd. I dem hanno confermato la linea dell'opposizione -

Consultazioni - Mattarella 'Nessuna intesa - serve tempo'. Di Maio 'Lega e Pd nostri interlocutori'. E il centrodestra si divide : ROMA - 'A oggi non si registra nessuna possibilità per formare il nuovo governo'. Il presidente Mattarella poco dopo le 17,30 chiude così la due giorni di Consultazioni al Quirinale con i partiti ...

Mattarella : «Non c'è maggioranza - serve tempo per un governo». Di Maio : contratto con Lega o Pd. Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : Nessuna intesa per formare un governo, serve tempo per trovare una maggioranza. Nei prossimi giorni partirà quindi un nuovo giro di consultazioni. Si è chiuso così il secondo...

