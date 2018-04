Mattarella si consulta con le alte cariche | poi la decisione

Diretta Consultazioni - Fico e Casellati da Mattarella/ Quirinale Governo : stallo Centrodestra-M5s - e Salvini.. : Consultazioni, Fico e Casellati da Mattarella: secondo giro del nuovo giro di incontri per il Presidente della Repubblica per la formazione del nuovo Governo(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 09:57:00 GMT)

Consultazioni - Casellati : manca svolta - se Mattarella chiama ci sono : Roma, 13 apr. , askanews, 'La svolta purtroppo ancora non si vede. Anzi, ribadire certi veti rappresenta un passo indietro e non in avanti'. Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Alberti ...

Pressing di Mattarella nell'ultimo giorno di consultazioni bis al Quirinale - oggi i vertici istituzionali : Alle 10,30 salirà il presidente emerito Napolitano. Poi il presidente della Camera Fico e alle 11,15 la sua omologa al Senato Scassellati. Tre opzioni percorribili: 1, pre incarico a Giorgetti; 2, ...

LIVE consultazioni elettorali : Mattarella prova ad uscire dallo stallo [DIRETTA] Video : LIVE consultazioni: Mattarella incontra Napolitano, Fico e Casellati Il primo giro di consultazioni [Video]si è svolto la scorsa settimana e dopo gli incontri tenuti da #Mattarella, la sensazione era quella di vivere una vera e propria fase di stallo. Le posizioni e i veti incrociati dei partiti rendevano difficile il compito del Presidente della Repubblica che per questo motivo aveva ritenuto giusto dare qualche giorno di tempo ai partiti ...

Consultazioni - Sergio Mattarella spinge per un governo in tempi brevi : La zampata arriva alla fine, come è nello stile dell'uomo, esondante a incapace di interpretare il ruolo del secondo. Incapace solo di vincere, ma con la tendenza a stravincere e a strabordare. Silvio Berlusconi, appena Matteo Salvini ha terminato la sua comunicazione a nome di tutto il centrodestra approfondisce, a modo suo, il solco con i Cinque Stelle: "Mi raccomando – dice ai giornalisti – fate i bravi e sappiate distinguere i veri ...

DIRETTA CONSULTAZIONI : DI MAIO “GOVERNO CON SALVINI O PD”/ M5s da Mattarella “Berlusconi faccia passo di lato” : DIRETTA CONSULTAZIONI per il Governo: SALVINI a Mattarella, "Centrodestra unito, basta veti da M5s, faccia atto di responsabilità". Di MAIO, "mai con Berlusconi, accordo con Lega o Pd"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:40:00 GMT)

M5s - cosa ha detto Di Maio a Mattarella durante le consultazioni : M5s: "Mai un governo con Berlusconi", in 2 settimane si chiude accordo con Lega o Pd ...

Diretta Consultazioni - Salvini a Mattarella : “Centrodestra unito - no veti”/ Governo : M5s “mai con Berlusconi” : Diretta Consultazioni per il Governo: Salvini a Mattarella, "Centrodestra unito, basta veti da M5s, faccia atto di responsabilità". Di Maio, "mai con Berlusconi". Elezioni più vicine?(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:38:00 GMT)

DIRETTA CONSULTAZIONI GOVERNO/ Di Maio-Salvini verso accordo : Martina a Mattarella "alleanze Pd? No balletti" : CONSULTAZIONI, DIRETTA streaming video: GOVERNO Salvini-Di Maio, nodo Berlusconi. Martina al Quirinale 'alleanze Pd? No balletti'. E il Centrodestra..

DIRETTA CONSULTAZIONI GOVERNO/ Di Maio-Salvini verso accordo : Martina a Mattarella “alleanze Pd? No balletti” : CONSULTAZIONI da Mattarella: DIRETTA streaming video dal Quirinale. Pd, Centrodestra unito e M5s al Colle. GOVERNO, Salvini-Di Maio con Berlusconi defilato? Il nodo-Siria(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:32:00 GMT)

Quirinale - ripartono le consultazioni Pd a mani vuote in commissione speciale Mattarella “vede” accordo Lega-M5S : Il presidente Mattarella riceve i leader dei partiti. Il leader del Movimento e la delegazione saranno ricevuti per ultimi: a loro la decisione chiave per l’esecutivo?

DIRETTA CONSULTAZIONI DA Mattarella/ Governo M5s-Lega - Berlusconi 'defilato'? Pd al Quirinale - 'nodo' Siria : Quirinale, DIRETTA CONSULTAZIONI per Governo: MATTARELLA e nodo Siria. Accordo Lega-M5s con Berlusconi defilato? Pd al Colle, dialogo Salvini-Di Maio.

Quirinale - ripartono le consultazioni Pd a mani vuote in commissione speciale Mattarella ‘vede’ accordo Lega-M5SVideo : Il presidente Mattarella riceve i leader dei partiti. Il leader del Movimento e la delegazione saranno ricevuti per ultimi: a loro la decisione chiave per l’esecutivo?

DIRETTA CONSULTAZIONI DA Mattarella/ Governo M5s-Lega - Berlusconi ‘defilato’? Pd al Quirinale - ‘nodo’ Siria : Quirinale, CONSULTAZIONI da MATTARELLA: DIRETTA streaming video dei colloqui. Pd, Centrodestra unito e M5s al Colle. Governo, Salvini-Di Maio con Berlusconi defilato? Il nodo-Siria(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 14:43:00 GMT)