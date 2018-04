MATTARELLA | CONSULTAZIONI | ULTIMATUM AI PARTITI CONTRO STALLO Salvini | Di Maio o

Consultazioni - la sfida di MATTARELLA : il limite della pazienza e le opzioni in campo : Quella che il capo dello Stato, contrariato e deluso, ha lanciato ai partiti è insieme una denuncia e una sfida. La pazienza non andrà oltre la metà della prossima settimana: poi potrebbe arrivare un mandato esplorativo a un’alta carica dello Stato

Consultazioni - MATTARELLA : "Non c'è stato nessun progresso" [VIDEO] : È un Sergio Mattarella severo, nello sguardo e nelle parole, quello che si presenta davanti ai giornalisti al termine della due giorni di Consultazioni del 12-13 aprile. Anche il secondo “giro” di incontri è andato sostanzialmente a vuoto ed a confermarlo è lo stesso Presidente della Repubblica:"Dall'andamento delle Consultazioni di questi giorni - evidenzia il capo dello stato - emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per ...

Che si fa ora che le consultazioni sono fallite? Le 3 opzioni per MATTARELLA : Il secondo giro di consultazioni non ha partorito un nuovo premier incaricato e così il presidente Mattarella ha deciso di prendersi qualche giorno per valutare come uscire dall'impasse. 'Dall'...

Consultazioni - Napolitano : 'Pienamente solidali con MATTARELLA - il suo è un compito difficile' : 'Siamo tutti accanto al presidente della Repubblica nella ricerca di una soluzione'. Così il presidente emerito Giorgio Napolitano al termine...

Consultazioni - diretta – MATTARELLA : “Al Paese serve un governo. Ancora alcuni giorni e valuterò come uscire dallo stallo” : Mandato esplorativo, pre-incarico, governo del presidente? Quale strada prenderà il presidente della Repubblica sarà noto probabilmente all’ora di pranzo, al termine delle ultime Consultazioni con i tre presidenti: della Camera Fico, del Senato Alberti Casellati e quello emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Al termine degli incontri il capo dello Stato potrebbe prendersi anche qualche altro giorno prima di sciogliere la riserva. ...

