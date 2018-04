Mattarella | confronto tra partiti non ha fatto progressi

Mattarella : confronto per maggioranza non fa progressi : Roma, 13 apr. , askanews, 'Dall'andamento delle consultazioni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per dare vita ad una maggioranza che sostenga un governo non nha fatto ...

Mattarella : "Confronto senza progressi" : 12.56 "Emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici" per arrivare a un governo "non ha fatto progressi",ha detto il presidente Mattarella al termine del secondo giro di consultazioni. "Ho fatto presente alle varie forze politiche la necessità di dare un governo nella pienezza delle funzioni",ha continuato, sottolineando l'urgenza per le attese dei cittadini, per l'acuirsi delle tensioni internazionali.Quindi,ha ...

Consultazioni - diretta – Mattarella : “Confronto partiti senza progressi. Al Paese serve governo. Valuterò possibili soluzioni” : Mandato esplorativo, pre-incarico, governo del presidente? Quale strada prenderà il presidente della Repubblica sarà noto probabilmente all’ora di pranzo, al termine delle ultime Consultazioni con i tre presidenti: della Camera Fico, del Senato Alberti Casellati e quello emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Al termine degli incontri il capo dello Stato potrebbe prendersi anche qualche altro giorno prima di sciogliere la riserva. ...