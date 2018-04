: #Mattarella: emerge con evidenza che il confronto tra partiti politici per dar vita a una maggioranza che sostenga… - TgLa7 : #Mattarella: emerge con evidenza che il confronto tra partiti politici per dar vita a una maggioranza che sostenga… - Radio1Rai : #Live #GiocoAPremier Sergio #Mattarella: ''Dalle #consultazioni emerge con evidenza che il confronto tra partiti po… - G_Innamorati : #consultazioni Mattarella: 'emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per dar vita in Parlamento… -

"Emerge con evidenza che iltra i partiti politici" per arrivare a un governo "non ha fatto",ha detto il presidenteal termine del secondo giro di consultazioni. "Ho fatto presente alle varie forze politiche la necessità di dare un governo nella pienezza delle funzioni",ha continuato, sottolineando l'urgenza per le attese dei cittadini, per l'acuirsi delle tensioni internazionali.Quindi,ha aggiunto,"attenderò alcuni giorni" e poi "valuterò come procedere per uscire dallo stallo", ha concluso.(Di venerdì 13 aprile 2018)