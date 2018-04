Mattarella concede un' altra riflessione Ma impone i tempi | sei giorni per chiudere

Sergio Mattarella concede a Matteo Salvini e Luigi Di Maio tempo fino a maggio : senza intesa - un governo di tregua : Dietro le quinte e in silenzio, continua il lavoro di Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo governo : le consultazioni partiranno il 3 aprile. Nel frat tempo , proseguono le trattative tra ...

È malato e si cura con la marijuana. Condannato dal tribunale - Mattarella concede la grazia : Si è conclusa con la grazia da parte del Presidente della Repubblica la vicenda giudiziaria di un 63enne trentino, Condannato in Cassazione a 5 mesi di reclusione per aver coltivato delle piantine con l'unico scopo di curarsi per sconfiggere il dolore.Continua a leggere