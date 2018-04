ilsole24ore

: Mattarella concede qualche giorno a Di Maio e Salvini. Poi farà la sua scelta - sole24ore : Mattarella concede qualche giorno a Di Maio e Salvini. Poi farà la sua scelta - SalvatoreT690 : Mattarella concede qualche giorno a Di Maio e Salvini. Poi farà la sua scelta - MaxMorandi66 : RT @sole24ore: Mattarella concede qualche giorno a Di Maio e Salvini. Poi farà la sua scelta -

(Di venerdì 13 aprile 2018)di riflessione. Non di più. Un tempo supplementare di riflessione per favorire l’intesa tra le forze politiche per la formazione del governo. Poianticipa che indicherà la soluzione...