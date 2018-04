Marica Pellegrinelli non è incinta | nessun quarto figlio per Eros

Marica Pellegrinelli è incinta?/ Foto - terzo figlio con Eros Ramazzotti? Spunta un pancino sospetto : terzo bebè in arrivo per Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti? Diva e Donne pubblica nel nuovo numero le immagini della modella con un pancino sospetto(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:14:00 GMT)

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo genitori? L’indiscrezione : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli allargano la famiglia? Lo sostiene il settimanale Diva e Donna nel nuovo numero in edicola. La rivista ha immortalato la coppia sulla spiaggia di Dubai ponendo l’accento su quella che sembrerebbe una rotondità sospetta sui fianchi di Marica, prossima a festeggiare 30 anni. La coppia, sposata dal 2014, ha già 2 figli: Raffaella Maria (6 anni) e Gabrio Tullio, 3. Sanremo 2017, Marica ...

Sanremo 2018 : Michelle Hunziker indossa lo stesso abito di Marica Pellegrinelli! Foto! : Incredibile! Michelle Hunziker durante la diretta della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo ha indossato lo stesso vestito di Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti! Caduta di stile o cosa? Molti telespettatori della sessantottesima edizione della kermesse kanora si sono accorti che Michelle Hunziker ha indossato lo stesso abito di Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti. La domanda nasce spontanea. Come mai la ...

