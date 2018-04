Marco Firpo ha rischiato la vita! Ecco perchè!

Uomini e Donne - Marco Firpo si ritira dal Trono Over : il dramma di salute : In molti hanno notato l'assenza di Marco Firpo , ex fidanzato di Gemma Galgani , durante le ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi . Il concorrente non ha ...

Uomini e Donne - Marco Firpo : operazione a cuore aperto per l'ex di Gemma Galgani : Da qualche settimana, il pubblico di Canale 5 ha notato l'assenza di Marco Firpo dalle puntate del trono over di Uomini e Donne. Avrà trovato la donna dei suoi sogni fuori dagli studi Mediaset? Un nuovo e decisivo scontro con l'ex compagna Gemma Galgani ha messo la parola fine alla sua partecipazione? Nulla di tutto ciò. E' il settimanale Diva e Donna, in edicola questa settimana, a svelare il mistero. Il cavaliere, come rivela un amico ...

“Operato a cuore aperto”. Uomini e Donne - paura per Marco Firpo - il cavaliere ‘sparito’ da settimane. Tutti convinti che avesse abbandonato il trono over - ma ora esce la verità : ”Era andato in ospedale solo per un controllo e invece…”. Come sta : Non è passata inosservata l’assenza di Marco Firpo al trono over di Uomini e Donne. Sono settimane che del cavaliere biondo che aveva fatto invaghire Gemma Galgani non c’è più traccia. Dal 28 febbraio scorso, per essere precisi, quando i telespettatori, dopo averlo visto soltanto nel filmato in cui raggiunge Gemma dietro le quinte per consolarla dopo il battibecco con Giorgio Manetti, hanno ipotizzato un addio definitivo di Marco. ...

