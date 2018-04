Maradona sta con la Juventus | ' Non c' era il rigore per il Real Madrid'

MotoGp - In Argentina Valentino Rossi meglio di Maradona : eretta una statua in suo onore [VIDEO] : Rossi come al solito si mostra davvero grato di quello che i suoi fan di tutto il mondo sono in grado di dimostrargli. > PER VEDERE IL VIDEO CLICCA QUI <

Maradona all'Argentina dopo il ko per 6-1 : 'Non resta che migliorare' : Diego Armando Maradona non dà tutto per perduto. Nonostante la clamorosa sconfitta dell'Argentina con la Spagna per 6-1 al Wanda Metropolitano, il 'Dieci' ha lasciato un messaggio di incoraggiamento ...

Perotti : 'Mi ha allenato Maradona - ho giocato con Totti - mi resta una cosa : il Mondiale' : 'Stando qui, con la squadra che ha l'Argentina, le possibilità sono molto alte, soprattutto tenendo Messi che è il più forte al mondo. La mia carriera? Mi ha allenato Maradona e ho giocato con Totti, ...

Maradona spinge il Napoli : 'Questa squadra mi ricorda la mia. Può vincere lo scudetto' : Napoli new generation: via al restyling azzurro ROMA - 'Il Napoli ce la può fare, credo allo scudetto, credo nei napoletani e questa squadra'. Lo ha detto Diego Armando Maradona partecipando a un ...

Morto Luigi Necco - volto storico di 90° Minuto che cantò le gesta di Maradona : È Morto Luigi Necco, il giornalista napoletano storico volto di 90° Minuto. Avrebbe compiuto 84 anni a maggio. Amatissimo dal pubblico, storici i suoi collegamenti dallo stadio San Paolo per raccontare le gesta del Napoli di Diego Armando Maradona e compagni. Avrebbe compiuto 84 anni a maggio, ma è stato stroncato da una grave insufficienza respiratoria.Oltre che di calcio, Necco era appassionato di archeologia, per moltissimi ...

Gli Stati Uniti negano il visto a Maradona dopo gli insulti a Trump : Gli Stati Uniti hanno negato il visto a Diego Armando Maradona. Lo ha fatto sapere l'avvocato dell'ex Pibe de Oro, Matias Morla, intervenuto al programma Buenos Das América, secondo...

Politano al Napoli/ Calciomercato - Matteo venera l’azzurro : vuole giocare nello stadio di Maradona : Politano al Napoli Calciomercato, pressing azzurro: se D’Alessandro va in Emilia è fatta. La compagine partenopea è tornata con forza sull’esterno nero-verde(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:19:00 GMT)

Domenica Live – Quattordicesima puntata del 21 gennaio 2018 – Di Battista - Savino - Fulco - Maradona Jr tra gli ospiti. : Torna Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). La trasmissione, nella prima parte di stagione, è risultata leader nello scontro diretto con il programma proposto da Rai1. Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in […] L'articolo Domenica ...

