Mar Baltico | cade elicottero russo | morti i due piloti

Paura nel Mar Baltico per i test missilistici di Putin Video : L'esercito russo ha dato il via nella giornata di mercoledì 4 aprile a un'esercitazione nelle acque del Mar Baltico [Video], nel cui ambito sono stati testati alcuni missili nei pressi del confine con le acque territoriali di alcuni Paesi aderenti alla Nato. test missilistici effettuati all'indomani dell'incontro tra il presidente americano Trump ed i leader dei Paesi dell'area baltica. Una mossa, quella di Putin, che non ha mancato di suscitare ...