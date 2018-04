Manifestazione contro la restituzione Tasse | Il corteo si snoderà nel centro storico

Deficit - i sindacati contro il Comune : 'Quella Manifestazione è inutile' : Prendono le distanze da tutti, i sindacati, quella che una volta si chiamava Triplice - ovvero Cgil, Cisl e Uil - non sarà in piazza sabato né con il sindaco Luigi de Magistris né con Pd e Forza ...

La 'rievocazione nazista' di Cologno : il Comune cerca di far marcia indietro. ControManifestazione : E' polemica a Cologno Monzese per la rievocazione storica organizzata il 21 e 22 aprile , in vista della festa della Liberazione, a Villa Casati che contiene un esplicito richiamo all'esercito nazista ...

Francia - sciopero dei ferrovieri contro la riforma di Macron : trasporti paralizzati e scontri durante la Manifestazione : In mattinata lo stop ai treni e le lunghe file di persone sulle banchine, nel pomeriggio gli scontri nel centro di Parigi. La riforma dei trasporti voluta dal governo di Emmanuel Macron paralizza la Francia. E se il ministro Elisabeth Borne assicura che l’esecutivo “terrà duro”, il segretario generale del sindacato francese Cgt afferma che “i ferrovieri non devono vergognarsi di bloccare l’intero Paese”. Uno ...

Israele - 20mila persone a Manifestazione contro espulsione migranti : Più di 20mila israeliani hanno partecipato sabato a Tel Aviv a una manifestazione di protesta contro l'espulsione, decisa dal governo, di migliaia di migranti eritrei e sudanesi entrati illegalmente ...

Reggiana - oggi la Manifestazione contro Sassuolo e Mapei. Il corteo ha sfilato per Reggio Emilia : Eliminato il Cagliari per 1-0 Sassuolo che colpaccio, 2-1 all'Udinese e tre punti d'oro nella lotta retrocessione Dove vedere Udinese-Sassuolo, diretta live e streaming 17 marzo 2018 Udinese-Sassuolo:...

Torino - fermi e perquisizioni per gli scontri nella Manifestazione contro CasaPound : Un blitz della polizia è stato eseguito di primo mattino a Torino negli ambienti dei centri sociali e dell'antagonismo. L'operazione rientra nell'inchiesta sugli scontri del 22 febbraio in occasione ...

Il 13 marzo alle 14 manifestazione in Campidoglio durante la seduta del Consiglio Comunale Roma – I lavoratori sono chiamati alla mobilitazione dall'Unione Sindacale di Base.

OTTO MARZO - CORTEO A MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE/ Roma - Asia Argento alla Manifestazione : "Adesso basta" : 8 MARZO, CORTEO a MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE: "lOTTO MARZO" e "Aborto libero", lancio di uova CONTRO negozi e banche del centro. L'eterno ritorno degli slogan retrò..(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Zurigo : Manifestazione pacifica contro Steve Bannon : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Milano - studenti della Statale contro il trasferimento delle facoltà scientifiche : Manifestazione e scontri con la polizia : Alcuni momenti di tensione a Milano tra studenti dell’Università Statale e polizia e carabinieri, all’altezza di via Sant’Antonio. Gli studenti, che hanno organizzato una protesta contro il trasferimento delle facoltà scientifiche sui terreni dove si è svolto Expo, hanno cercato di spostarsi dalla sede principale dell’università verso il distaccamento dove è stata spostata la seduta del senato accademico sulla questione. ...

Manifestazione contro CasaPound Antifascisti in piazza - Foce blindata : Alle 20 è previsto l’evento di chiusura della campagna elettorale di CasaPound. In corso la protesta dei movimenti Antifascisti

Catalogna : carica polizia a Manifestazione contro Re - feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

