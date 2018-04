Mandato per governo a Casellati o Giorgetti? M5s resta irremovibile sul No a Forza Italia

Governo - dal pre-incarico al Mandato esplorativo : Mattarella pronto al pressing sui partiti per rompere i veti incrociati : Un terzo giro di consultazioni, altri giorni di tempo, pre-incarichi, un mandato esplorativo, addirittura una nuova “commissione di saggi“, fino al Governo del presidente. Mentre i partiti continuano la loro guerra di trincea – ciascuno ben nascosto dietro ai sacchi di sabbia – il presidente della Repubblica Sergio Mattarella comincia a dare qualche colpo di gas. Secondo i quirinalisti di diversi giornali le opzioni sul ...

Meloni : “Chiederemo il Mandato per Salvini” : In via del secondo giro di consultazioni Giorgia Meloni anticipa. “Chiederemo al presidente della Repubblica di avere il mandato per

Meloni - Fdi - : Mandato a Salvini per cercare voti alle Camere : Roma, 9 apr. , askanews, 'Chiederemo al presidente della Repubblica di avere il mandato per provare a formare il governo con chi ci sta. Ci sono visioni diverse: io dico che dobbiamo andare in ...

Ungheria al voto : Orban stravince con il 49% - è il terzo Mandato di fila. «Un successo per difendere il Paese» : Il premier ungherese Viktor Orban ha vinto in maniera schiacciante le elezioni, conquistando il suo terzo mandato consecutivo dal 2010 in un voto che ha visto nel Paese un'affluenza record. Il...

Ungheria - Orban stravince le elezioni : premier per il terzo Mandato - : "La schiacciante vittoria alle elezioni è un'opportunità per difendere l'Ungheria". Sono le prime parole del leader del partito conservatore. Fidesz conserva la maggioranza assoluta nel parlamento ...

Brasile - Mandato di arresto per Lula/ Asserragliato nella sede di un sindacato protetto dai suoi sostenitori : Brasile, mandato di arresto per Lula: ultime notizie, l'ex presidente dovrà consegnarsi spontaneamente alla polizia entro questa sera, ma non è detto che lo farà(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 23:54:00 GMT)

GERRY SCOTTI : "ECCO PERCHÉ HO PERSO 10 CHILI"/ Il conduttore : “Frizzi ha Mandato giù qualche rospo di troppo" : GERRY SCOTTI e la perdita di peso, i programmi per il futuro con un nuovo programma su Canale 5. Le ultime notizie sul conduttore Mediaset, intervistato dal settimanale Chi(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:04:00 GMT)

Di Maio : “Spero di vedere presto i leader di Pd e Lega” | Salvini : “No Mandato esplorativo ora” : Di Maio: “Spero di vedere presto i leader di Pd e Lega” | Salvini: “No mandato esplorativo ora” Al via le consultazioni al Quirinale per il nuovo governo, in unclima di grande incertezza. I primi a colloquio col presidenteMattarella sono stati i presidenti di Senato e Camera, Casellatie Fico. Ora tocca a Pd, Forza Italia, […]

Frizzi - l'affondo della giornalista Rai : "Messo da parte perché non era raccoMandato - e oggi lo celebrano" : Sulla Rai sembra abbattersi una vera tempesta a pochi giorni dalla morte di Fabrizio Frizzi. Per il conduttore scomparso celebrazioni in grande stile sulla tv di Stato, che però per anni lo...