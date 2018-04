Maltempo | Verona | temperature sotto la media | riscaldamento acceso fino al 21 aprile

Maltempo Verona : temperature sotto la media - riscaldamenti accesi fino al 21 aprile : Il Sindaco di Verona Federico Sboarina ha firmato oggi l’ordinanza che proroga l’accensione degli impianti di riscaldamento fino a sabato prossimo, 21 aprile. Il provvedimento tiene conto del fatto che le condizioni meteo previste nei prossimi giorni in Veneto saranno caratterizzate da temperature al di sotto della media. L’utilizzo degli impianti è consentito per un massimo di 7 ore giornaliere, distribuite fra le 5 e le ...

Maltempo : a Verona scuole chiuse causa neve domani 2 Marzo : scuole chiuse domani 2 Marzo a Verona per i problemi causati dalla neve. Il sindaco Federico Sboarina, in considerazione delle avverse previsioni meteo e dell’elevato rischio gelicidio e ghiaccio anche durante il giorno, ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di venerdì 2 Marzo. Istituti chiusi anche in numerosi comuni delle provincia, non solo nelle zone montane come quelle della ...

Maltempo : a Verona domani scuole aperte - squadre protezione civile pronte (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Non lo stiamo facendo volutamente in centro città perché, con le attuali temperature rigide e secche, sarebbe sprecato. Partiremo nel momento più idoneo per avere il massimo del beneficio. Tra le altre azioni messe in campo – prosegue l’assessore – è stato attivato il Ce

Maltempo : a Verona domani scuole aperte - squadre protezione civile pronte : Verona, 28 feb. (AdnKronos) - domani, giovedì 1° marzo, le scuole nel comune di Verona resteranno aperte, dal momento che le previsioni meteo indicano nevischio nella mattinata, seguito da deboli nevicate nel pomeriggio. La decisione è stata presa questa mattina nel corso del Comitato per l’ordine e

Maltempo : a Verona durante la notte scorsa 36 persone accompagnate nei dormitori : Verona, 27 feb. (AdnKronos) - Sono state 36 le persone senza fissa dimora trovate per strada nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 febbraio e accompagnate nei dormitori della città da agenti di Polizia municipale, Forze dell’Ordine e associazioni impegnate sul territorio. I servizi notturni di vigi