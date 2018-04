Maltempo Lombardia | danni per la grandine sui campi tra Pavia e Milano

Maltempo Lombardia : criticità “arancione” per rischio idraulico sul fiume Secchia : Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi della Regione Lombardia ha emesso un avviso di moderata criticità (codice arancione), per rischio idraulico localizzato sul fiume Secchia. Un’onda di piena sul fiume Secchia sta attualmente transitando alla sezione di Pioppa (Modena), dove è stato raggiunto il colmo nelle ultime ore. Attualmente si sta registrando l’ingresso del colmo nel territorio lombardo, mentre raggiungerà la sezione di ...

Maltempo - allerta in Lombardia : a Milano monitorati Seveso e Lambro : allerta meteo in Lombardia fino alle 12 di domenica per una perturbazione che sta portando forti piogge. Le precipitazioni hanno fatto alzare l'attenzione sui fiumi soprattutto nel nodo idrico di ...

Maltempo Lombardia : Valtellina e Valchiavenna - nevicate in quota e pioggia a fondovalle : In Valtellina e Valchiavenna si registrano in queste ore nevicate sopra i 1500 metri, pioggia nel fondovalle e abbassamento delle temperature. In riferimento alla viabilità si registrano disagi per il transito sulle strade in quota e sul fondovalle per la presenza di numerose buche sull’asfalto sconnesso a causa del gelo invernale. L'articolo Maltempo Lombardia: Valtellina e Valchiavenna, nevicate in quota e pioggia a fondovalle sembra ...

Maltempo Lombardia : allerta fiumi soprattutto nel nodo idrico di Milano : Sorvegliati speciali nelle prossime ore i fiumi e corsi d’acqua soprattutto nel nodo idrico di Milano. La sala operativa della protezione civile della Lombardia ha diramato un’allerta valida a partire dalle 18 di stasera fino a domani. A Milano spiega l’assessore all’Ambiente Marco Granelli è “attivo lo scolmatore e anche il sistema di protezione civile con squadre MM Protezione civile e Polizia Locale in ...

Maltempo Lombardia : piogge intense e rischio valanghe a Sondrio : Forti piogge in questa domenica di marzo in Valtellina e Valchiavenna: si segnalano precipitazioni sul fondovalle. Polstrada invita a mantenere le distanze di sicurezza e a una guida prudente. Si registrano anche nevicate sopra i 1500 metri di quota, passi alpini chiusi o transitabili unicamente con catene montate e rischio valanghe elevato, grado “3 marcato” su Alpi Retiche, Alpi Orobie centrali e sul gruppo montuoso ...

Maltempo Lombardia : fine settimana di pioggia - ancora neve in montagna : Nel fine settimana, un ampio sistema depressionario di origine atlantica porterà tempo perturbato sulla Lombardia, in particolare nella giornata di domenica. Secondo le previsioni del Servizio meteorologico regionale di Arpa Lombardia, sabato il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con piogge intermittenti e deboli sui settori occidentali e sui rilievi, mentre sulla pianura orientale sono previste precipitazioni molto deboli sparse o ...

Maltempo Lombardia : nevica anche a Mantova e provincia : nevica su Mantova e su gran parte della provincia: imbiancate strade e campagne, senza determinare problemi alla viabilità. Pronti ad eventuale intervento i mezzi spazzaneve della provincia. L'articolo Maltempo Lombardia: nevica anche a Mantova e provincia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lombardia : rischio gelate - ma temperature in rialzo : Instabilità sulla Lombardia dove anche su Milano, da questa mattina, ha ricominciato a nevicare. Dal pomeriggio precipitazioni in esaurimento a partire dai settori occidentali, ma sono attese gelate in serata. Domenica breve tregua prima del nuovo ingresso di aria umida atlantica con associati precipitazioni già a partire da lunedì. Domani, secondo il bollettino meteo dell’Arpa regionale, al mattino su Alpi, Prealpi e Appennino cielo poco ...

Maltempo - forte nevicata in Lombardia | A Milano caduta letale per un 56enne - a Mantova muore un clochard : Dopo una breve pausa ancora forti nevicate sul capoluogo lombardo. Un uomo di 56 anni è deceduto dopo essere scivolato a terra, battendo la testa, mentre percorreva via Bassi, in zona Isola. Stroncato dal freddo a Mantova un senzatetto tunisino

