Maltempo Genova | frana su capannone a Casarza Ligure | nessun ferito

Maltempo Genova : blackout a Marassi - decine di ascensori bloccati : Un forte temporale si è abbattuto questa mattina a Marassi, in Valbisagno, nella periferia di Genova: a causa di un black out sono state circa una decina le segnalazioni di cittadini bloccati dentro gli ascensori. I vigili del fuoco intervenuti hanno azionato i meccanismi manuali d’emergenza, conducendo in tal modo gli ascensori al pianterreno, e consentendo ai cittadini di uscire. L'articolo Maltempo Genova: blackout a Marassi, decine di ...

Maltempo : prorogato lo stato d’emergenza per le province di Genova e Livorno : Su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza già approvato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno, e il 13 e 14 ottobre 2016 nella Provincia di Genova. L'articolo Maltempo: prorogato lo stato ...

Voragine in strada a Genova dopo il Maltempo : anziano ci cade dentro e muore. Forse un malore : Il cadavere di un anziano di 87 anni, Emilio Quinto, è stato trovato questa mattina in una Voragine apertasi da tempo a Genova sulle alture di San Fruttuoso, in via Berno. Sul posto...

Genova - voragine in strada dopo il Maltempo : anziano ci cade dentro e muore. Forse un malore : Il cadavere di un anziano di 87 anni, Emilio Quinto, è stato trovato questa mattina in una voragine apertasi da tempo a Genova sulle alture di San Fruttuoso, in via Berno. Sul posto...

Dramma in strada a Genova - uomo cade in una voragine aperta dal Maltempo e muore : La vittima è un anziano della zona di 87 anni, la buca aperta dal maltempo due anni fa ma non è stata mai riparata per un contenzioso tra Comune e residenti.Continua a leggere

Genova - voragine in strada dopo il Maltempo a San Fruttuoso : anziano ci cade dentro e muore : Il cadavere di un uomo, un anziano, è stato trovato questa mattina in una voragine apertasi da tempo a Genova sulle alture di San Fruttuoso, in via Berno. Sul posto la polizia, un medico legale e i ...

Maltempo Genova : frana a Sori - chiusa la SP per Capreno : A causa di uno smottamento verificatosi ieri sera sopra Sori, nel levante di Genova, è stata chiusa la strada provinciale per Capreno adesso raggiungibile solo passando dalle frazioni di Lago e Canepa. Si segnala anche una frana sulla SP42 della Val Cichero, sul crinale della Valfontanabuona nell’entroterra di Chiavari. L'articolo Maltempo Genova: frana a Sori, chiusa la SP per Capreno sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - troppe allerta meteo : esauriti gli sms del Comune di Genova : Il boom delle allerta meteo a Genova ha portato quasi all’esaurimento della disponibilità di servizio di avvisi del Comune ai cittadini tramite l’invio massivo di sms. Gli utenti iscritti alle liste di allerta nel capoluogo ligure sono oltre 120 mila, in continua crescita. Così il Comune non poteva permettersi di lasciare senza informazioni preziose e tempestive i suoi cittadini e prima delle ultime allerta di marzo ha provveduto a ...

Maltempo - Nord sott’acqua mentre al Sud è estate : 180mm di pioggia a Genova - fiumi in piena - frane e allagamenti [LIVE] : mentre il Sud Italia sta vivendo una Domenica dal clima estivo, addirittura con spiagge gremite di bagnanti come in piena estate, il Nord è letteralmente sott’acqua. Diluvia senza sosta da stamattina e sono già caduti 180mm di pioggia sulle colline di Genova, 100mm a Fraconalto nel basso Piemonte in provincia di Alessandria, 85mm a San Marcello Pistoiese nell’alta Toscana, 50mm a Bergamo, 45mm a Milano, 35mm a Cuneo. Diluvia ...

Allerta Meteo : forte Maltempo a Genova - a rischio la gara contro il Milan - le parole del sindaco di Genova : 1/4 Tano Pecoraro ...

Maltempo Genova - il sindaco : nulla osta allo svolgimento della partita Genoa-Milan : “Per quanto riguarda il nostro punto di vista c’e’ il nulla osta allo svolgimento della partita. L’afflusso allo stadio dovra’ essere piu’ controllato, perche’ siamo ancora in allerta arancione, ma per quanto riguarda il deflusso saremo gia’ in gialla e quindi in condizioni migliori“: lo ha dichiarato il sindaco di Genova, Marco Bucci, in riferimento alla situazione meteo e alla partita ...

Maltempo Liguria : piogge intense a Genova - frane e smottamenti : Nella provincia di Genova, a causa delle piogge intense, si segnalano frane e smottamenti: nella serata di ieri si è verificato uno smottamento in via delle Fabbriche, sulle alture di Voltri. In provincia frana sulla SP42 del comune di San Colombano Certenoli, in Valfontabuona. Nell’entroterra segnalato uno smottamento nel Comune di Serra Riccò. L’allerta meteo arancione rimarrà in vigore fino alle 20 per il levante e fino alle 16 ...

Maltempo Genova : frana sulle alture di Voltri - si valuta l’evacuazione delle case : frana sulle alture di Voltri, a Genova, in via Acquasanta: il crollo, provocato dal Maltempo, ha reso inaccessibile la stazione ferroviaria. Sul posto i vigili del fuoco, in attesa dei geologi del Comune che verificheranno se le abitazioni vicine alla frana sono a rischio cedimento. Si valuta l’eventuale evacuazione degli edifici interessati. L'articolo Maltempo Genova: frana sulle alture di Voltri, si valuta l’evacuazione delle case ...

Maltempo : riaperta la A26 tra Genova e Alessandria : E’ stata riaperta la A26 Genova Voltri – Alessandria, dove il traffico era stato interrotto per pioggia gelata. Unica limitazione sulla A26 tra l’allacciamento con la A10 e Casale Monferrato e sulla Diramazione Predosa-Bettole, dove l’intensa nevicata in atto ha reso necessario vietare la circolazione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. L'articolo Maltempo: riaperta la A26 tra ...