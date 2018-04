Malin Parmar | ' È una follia non usare le staminali'

Blastingnews

(Di venerdì 13 aprile 2018) Da quando 10 anni fa sulla rivista Science apparve un articolo in cui James Thomson dell’Università del Wisconsin riportò di aver prodotto celluleembrionali umane, il dibattito sul loro utilizzo è sempre stato incandescente. La scienziata, che ha trascorso gran parte del suo lavoro sullo studio delle, si dice assolutamente favorevole al loro utilizzo, infatti dichiara che esse sono una grande speranza per sconfiggere malattie molto gravi. Cosa sono le celluleLe cellulesono cellule ancora indifferenziate, cioè che non hanno ancora assunto la funzione e la conformazione definitiva. Esse sono dotate, attraverso il differenziamento cellulare, di trasformarsi in diversi tipi di cellule del corpo. Possono essere classificate in due tipi: embrionali ed adulte. Le prime si trovano esclusivamente nell'embrione e possono trasformarsi in ...