Magnate scomparso sul Cervino | i familiari si arrendono | “Non abbiamo più speranze”

Magnate scomparso - la famiglia si arrende : “Finita la speranza di ritrovarlo vivo” : La famiglia del Magnate tedesco Karl-Erivan Haub, disperso sul Cervino, aveva garantito fondi illimitati nella speranza di trovarlo vivo ma dopo una settimana si è arresa. Le ricerche proseguiranno ma senza urgenza e solo per individuare il cadavere.Continua a leggere

Magnate scomparso sul Cervino - familiari : non abbiamo più speranze : "Non abbiamo più speranze" di ritrovare in vita Karl-Erivan Haub, ceo del gruppo Tengelmann, disperso da sabato sul Monte Cervino. E' quanto dichiarano i familiari del Magnate tedesco, sottolineando ...

Magnate scomparso sul Cervino - la famiglia interrompe le ricerche : Karl-Erivan Haub è componente di una delle famiglie più ricche del mondo, tra le dieci d'Europa. Nato il 5 marzo del 1960 a Tacoma nello Stato di Washington, è il figlio maggiore di Erivan Haub , ...

Magnate tedesco scomparso su Cervino : stop ricerche per vento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Karl Erivan Haub - il Magnate tedesco scomparso sul Cervino. "Sabato l'ultimo segnale del cellulare" : L'amministratore delegato del gruppo Tengelmann, uno dei piu' grandi distributori di generi alimentari della Germania che vanta oltre 80mila dipendenti anche in altre nazioni, era partito da solo per effettuare una escursione scialpinistica in preparazione alla 'Patrouille des Glaciers', gara che si svolgera' sulle montagne della Svizzera tra martedi' 17 e sabato 21