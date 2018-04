Mafia | politica | e la doppia morale di Travaglio

Aci Catena - Trecastagni e Misterbianco : network impresa - Mafia - politica e colletti bianchi : impresa , mafia , colletti bianchi , uomini delle istituzioni: il quadrilatero si conferma ancora come il network di maggiore successo per il malaffare. Ognuno spende la sua esperienza, le conoscenze e ...

Don Luigi Ciotti cittadino onorario di Locri : “Il primo testo anti Mafia è la Costituzione. La politica si occupi delle persone fragili” : “Ho sempre detto che il primo vero testo antimafia è la Costituzione italiana”. Lo ha affermato don Luigi Ciotti durante il suo intervento in occasione della cittadinanza onoraria che gli è stata conferita dal Comune di Locri . “Libera è apartitica ma non a politica ” sono le parole di don Luigi riportate sul sito lentelocale.it che ha pubblicato il suo discorso integrale incentrato sui temi più caldi della campagna elettorale appena finita. “Ho ...

AntiMafia - la relazione finale : “C’è un decadimento della politica. Modificare Severino e le leggi per le candidature” : L’aumento dei comuni sciolti per inflitrazioni mafiose segna un evidente decadimento della classe politica. La soluzione? Modificare sia la legge Severino che le leggi che regolemetano le candidature. Non basta un certicato penale pulito per considerare pulita una lista. Alla vigilia delle elezioni politiche l’ Antimafia si occupa ancora una volta del problema dei cosiddetti impresentabili inseriti in lista dai vari partiti. E lo fa ...