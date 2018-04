Maestra d' asilo violenta | la bidella la denuncia ma viene licenziata

“Aiuto - correte!”. Choc all’asilo bolognese. La Maestra entra nello stanzino dei riposini e quello che si trova davanti agli occhi è sconvolgente : Ha scosso la comunità di Minerbio, nella zona metropolitana di Bologna (Emilia Romagna) il fatto accaduto nel pomeriggio di ieri (12 aprile 2018) nell’asilo nido Mary Poppins. Il fascicolo è stato aperto contro ignoti. Come riportato da La Repubblica si tratta di un atto dovuto ed è una prassi necessaria per poter fare chiarezza su questa tragica vicenda. Sono ancora troppe le ipotesi per una morte misteriosa, improvvisa, ...

«Maestra d'asilo bullizzava i bimbi con schiaffi e insulti e li faceva stare fermi per ore» : arrestata a Monza : È stata arrestata una maestra d'asilo di 45 anni in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per l'accusa di maltrattamenti su dei bambini. Le...

Varedo. Maltrattamenti sui minori : ai domiciliari Maestra d’asilo : E’ stata arrestata e posta ai domiciliari una maestra d’asilo di 45 anni. I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia

Monza - Maestra d'asilo maltratta i bambini : arresti domiciliari - Piccoli costretti a stare fermi per ore : Anche grazie ad intercettazioni, l'inchiesta dei carabinieri ha documentato "la condotta violenta, consistente in strattonamenti e schiaffi, verbalmente aggressiva - si legge scritto nell'ordinanza ...

“Bambini immobili per ore” : una Maestra d’asilo ai domiciliari : “Bambini immobili per ore”: una maestra d’asilo ai domiciliari Le indagini partite dopo le segnalazioni dei genitori. Le violenze riprese dalle telecamere Continua a leggere

MONZA - BOTTE AI BIMBI : Maestra D’ASILO ARRESTATA/ Ultime notizie Varedo : calci e insulti ripresi da telecamere : MONZA, BOTTE ai BIMBI: MAESTRA agli arresti domiciliari. Clima di terrore all'asilo di Varedo: calci e insulti dall'insegnante di 45 anni, registrata dalle telecamere. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:37:00 GMT)

Calci - spintoni e insulti ai bambini : Maestra d'asilo agli arresti domiciliari : Calci, schiaffi, spintoni, urla. Così una maestra di 45 anni aveva creato un clima di terrore in una scuola materna di Varedo, nel monzese. Le telecamere nascoste, piazzate in aula, hanno documentato gli episodi. L'insegnante si trova ora...

Brianza - Maltrattamenti ai bimbi dell'asilo : Maestra ai domiciliari : M altrattamenti su minori. E' questa l' accusa nei confronti di una maestra d'asilo di 45 anni . La donna è sgli arresti domiciliari in base all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Monza ...

Monza - botte ai bimbi : Maestra agli arresti domiciliari/ Ultime notizie Varedo : clima di terrore all'asilo : Monza, botte ai bimbi: maestra agli arresti domiciliari. clima di terrore all'asilo di Varedo: calci e insulti dall'insegnante di 45 anni, registrata dalle telecamere. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:46:00 GMT)

Monza - schiaffi e spinte ai bambini dell'asilo : arrestata Maestra di 45 anni : schiaffi e spinte ai bambini dell'asilo. Una maestra di 45 anni è stata arrestata dai carabinieri in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Monza , ...

Maltrattamenti su bimbi a Varedo - Maestra d'asilo ai domiciliari - : Una donna di 45 anni è stata arrestata dai carabinieri di Desio , Monza, con l'accusa di aggressione fisica e verbale nei confronti di bambini di età compresa tra 4 e 6 anni

Maltrattamenti su bimbi a Varedo - Maestra d'asilo ai domiciliari : Maltrattamenti su bimbi a Varedo, maestra d'asilo ai domiciliari Una donna di 45 anni è stata arrestata dai carabinieri di Desio (Monza) con l’accusa di aggressione fisica e verbale nei confronti di bambini di età compresa tra 4 e 6 anni Parole chiave: ...

Maltrattamenti all'asilo - Maestra patteggia e i genitori insorgono : "Pena troppo lieve" : Sono in rivolta i difensori dei genitori dei bambini dell'asilo nido Papà Cervi di via San Martino a Settimo Torinese dopo che lo scorso giovedì 23 marzo 2018 una delle insegnanti accusate di presunti Maltrattamenti scoperti nel...

Calci - pugni e schiaffi in pieno giorno : genitori aggrediscono Maestra d'asilo arrestata per maltrattamenti ai bimbi : Prima le minacce, poi l'aggressione e le botte. La maestra di 50 anni che fu arrestata dalla Polizia il 23 novembre 2017 per maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni, tutti di età prossima ai tre ...