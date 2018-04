M5S si rafforza | la Lega supera il 20% Al 44% degli italiani piace l' idea di un governo

huffingtonpost

(Di venerdì 13 aprile 2018) Il Movimento Cinque Stelle che si, salendo a quota 34%. E lache vola eil 20%. È la fotografia che emerge dalla media dei sondaggi realizzata da YouTrend, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Agi. Allo stesso tempo, cresce il favoreelettori per ungiallo-verde (M5S-), con un gradimento che raggiunge il 44%.I sondaggi danno i Cinque Stelle intorno al 34%, mentre lasfonda, seppur di poco, il tetto del 20%, consolidandosi al secondo posto e staccando di poco più di due punti il Pd, fermo al 18%. Per contro, scendono sia Forza Italia (per la prima volta sotto il 12%) che Fratelli d'Italia, il che fa sì che il centrodestra nel suo insieme cali al 36,6%, leggermente al di sotto del dato ottenuto il 4 marzo. Appare nettamente in difficoltà la sinistra: Liberi e Uguali scende al 2,9%, sotto la soglia decisiva ...