M5S | Di Battista | “Mi auguro non si torni al voto Movimento non ha paura” e agli

Governo - Di Battista (M5S) : “Di Maio fa quello che avrei fatto io”. Poi picchia duro su Berlusconi e Salvini : “Luigi sta facendo il massimo, sta facendo quello che io avrei fatto”. Lo ha detto Alessandro Di Battista al Festival del giornalismo di Perugia, a proposito della linea tenuta dal leader M5S Di Maio nelle trattative per la formazione del Governo. “Questi di Fora Italia dicono ‘riconoscete Berlusconi’. Mi date una foto segnaletica e io forse lo riconosco, perché è un condannato incandidabile e ineleggibile”. ...

Consultazioni bis - Di Battista (M5S) : “Berlusconi? Ieri parlava e Salvini muoveva la bocca. Lo tratta peggio di Dudù” : “Salvini Ieri sembrava Dudù, Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca. Tutto questo segnala qualcosa che non va in questo paese. Mi auguro che questo Paese possa liberarsi del berlusconismo”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a margine di un incontro al Festival del Giornalismo di Perugia. “Spero che Salvini abbia il coraggio di staccarsi da Berlusconi, ma forse non può farlo – ha aggiunto -. Forse ci sono cose che non ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : M5S - Di Battista tuona : "Berlusconi male assoluto del paese" (12 aprile) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: M5S, Di Battista tuona:"Berlusconi male assoluto del paese". Juventus beffata dall'arbitro in Champions League (12 aprile 2018)(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 01:40:00 GMT)

Di Battista : “Berlusconi è il male assoluto del nostro Paese”. FI : “Ignobile - M5S lo condanni” : “Berlusconi è il male assoluto del nostro Paese”. “L’Italia è una Repubblica fondata sul ricatto politico”. Alessandro Di Battista, ormai ex deputato M5s e in procinto di partire per il Centro America, è intervenuto su Facebook alla vigilia del secondo giro di consultazioni. Ed è tornato ad attaccare l’ex Cavaliere per ribadire che il Movimento, qualsiasi saranno le evoluzioni politiche, non accetterà mai di ...

M5S - Alessandro Di Battista vergognoso : 'Silvio Berlusconi male assoluto - Salvini e la Lega hanno paura dei ricatti' : ' Silvio Berlusconi è il male assoluto'. A dirlo è Alessandro Di Battista , ex deputato del Movimento 5 Stelle oggi in pausa di riflessione , per una legislatura, : come dire, dal veto di Luigi Di ...

Governo - Di Battista - M5S - : «Berlusconi male assoluto. Come può Salvini parlare di legalità?» : «In un momento - affermano - nel quale la politica è chiamata a essere responsabile e rispettosa, sarebbe auspicabile che dai dirigenti del Movimento 5Stelle arrivassero parole chiare e definitive di ...

M5S - Di Battista : 'Berlusconi male assoluto - ostacolo a legalità' : "Io considero da 25 anni Berlusconi e ancor di più il "berlusconismo" con tutte le sue manifestazioni successive , il renzismo ne è una delle tante, il male assoluto del nostro Paese. Perché fino a ...

Di Battista - M5S - : 'Casellati berlusconiana? Macché - schiaffo a Renzusconi' : Uscendo dalla Camera dopo l'elezione di Roberto Fico a presidente della Camera, Alessandro Di Battista ha parlato ai cronisti: 'Casellati berlusconiana della prima ora? Che mi interessa? È l'ennesimo ...

M5S - Alessandro Di Battista avverte Di Maio : 'Attenti a come ci muoviamo - perché...'. Camera e Senato - scelta cruciale : 'Stiamo attenti a come ci muoviamo. Dobbiamo conquistare una presidenza'. L'allarme rosso è di Alessandro Di Battista , l'alter ego di Luigi Di Maio . L'avvertimento al Movimento 5 Stelle viaggia su ...

Alessandro Di Battista - il tutor dei neo-eletti M5S : darà lezioni di comunicazione - siamo a posto : Alessandro Di Battista resta fuori dal Parlamento, ma la sua esperienza politica al fianco del M5s non è finita. E non tanto perché, si ipotizza, alle prossime elezioni potrebbe tornare in campo, magari come candidato premier. Il punto è che, come rivela il Corriere della ...

M5S - Scanzi : “Ci sono persone stimabili e altre che non voterei mai. Il futuro? Spero con più Di Battista e meno Lombardi” : “Dentro il Movimento 5 stelle ci sono persone secondo me stimabili, altre invece che non voterei mai. Ad esempio Roberta Lombardi: di lei ho già scritto in maniera lucida, rispettosa ma critica. E sono contento che abbia perso le elezioni nel Lazio“. Lo ha detto il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, a margine della presentazione dell’autobiografia di Katharine Graham (edita da Aliberti) alla fiera Tempo di Libri. ...

Di Battista - è vero il fuorionda che svela con si vuole alleare il M5S? Video : Le dichiarazioni dei politici rubate nei fuorionda hanno fatto la storia della politica italiana degli ultimi trent'anni. Il primo, all'epoca apparve come clamoroso, fu quello trasmesso da Striscia la Notizia nel 1994, con protagonista Rocco Buttiglione. Parlando durante un break pubblicitario anticipò nei minimi dettagli al suo interlocutore il voto di sfiducia al primo Governo Berlusconi ed il conseguente ribaltone che portò Lamberto Dini a ...

Di Battista - è vero il fuorionda che svela con si vuole alleare il M5S? : Le dichiarazioni dei politici rubate nei fuorionda hanno fatto la storia della politica italiana degli ultimi trent'anni. Il primo, all'epoca apparve come clamoroso, fu quello trasmesso da Striscia la Notizia nel 1994, con protagonista Rocco Buttiglione. Parlando durante un break pubblicitario anticipò nei minimi dettagli al suo interlocutore il voto di sfiducia al primo Governo Berlusconi ed il conseguente ribaltone che portò Lamberto Dini a ...

Di Maio - lettera a Repubblica/ Elezioni e Governo M5S : papà Di Battista - “perdona gli impresentabili” : Luigi Di Maio, Governo e incarico al Movimento 5 Stelle? Elezioni 2018, chi andrà a Palazzo Chigi: M5S primo partito, il candidato premier offre punti programmatici a tutti(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:00:00 GMT)