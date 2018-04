L' uscita di Silvio Berlusconi contro il Movimento 5 Stelle non piace nemmeno alla Meloni

huffingtonpost

(Di venerdì 13 aprile 2018) Prima discutono dietro una tenda, poi Giorgiasi avvia a passo spedito verso l'mentreprova a parlarle. Sono gli attimi immediatamente successivi"battutaccia" dell'ex Cavaliere a termine delle dichiarazioni post consultazioni con il presidente della Repubblica Mattarella. "Mi raccomando..fate i bravi e sappiate distinguere i veri democratici da chi non conosce l'abc della democrazia...". Una frase che provoca l'irritazione di Luigi Di Maio e anche quella degli alleati, non palesata nelle dichiarazioni ufficiali ma a quanto pare evidente, come si può vedere nelle immagini.Le telecamere del Quirinale colgono il momento dell'dei tre leader del centrodestra. L'audio non è disponibile ma sembrano momenti concitati quelli in cuitiene per il braccio. Che scosta la tenda e si avvia con espressione seria a passo ...