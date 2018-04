' L' Unione dei Comuni è il più grande inganno perpetrato ai danni delle comunità locali'

Vitalizi - ri Unione congiunta dei questori di Camera e Senato. Fraccaro : “Li aboliremo in due settimane” : Prima riunione informale dei collegi dei questori di Camera e Senato per parlare dell’abolizione dei Vitalizi . “Li aboliremo nel giro di due settimane con una delibera”, ha dichiarato il questore M5s Riccardo Fraccaro . L’intenzione condivisa dai rappresentanti dei vari partiti è quella di individuare un percorso comune tra i due rami del Parlamento sul tema. Dopo il primo annuncio del presidente M5s della Camera Roberto ...

Schiaffo all'Unione europea Trionfo di Orban in Ungheria Verso la maggioranza dei 2/3 : Si profila un Trionfo oltre le attese per Fidesz, il partito conservatore del premier ungherese Viktor Orban (Fidesz). Secondo i risultati parziali delle elezioni legislative, con il 75% dei voti scrutinati, Fidesz conquisterebbe 134 seggi...