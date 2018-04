Lunedì 16 aprile a Radio Italia è il Cremonini Day!

Il Segreto - confronto tra Hernando e Nicolas : anticipazioni trame da Lunedì 16 a venerdì 20 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 16 aprile a venerdì 20 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: La fuga di Julieta Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di sabato 14 e Lunedì 16 aprile 2018 : anticipazioni puntata 438 di Una VITA di sabato 14 e lunedì 16 aprile 2018: Mauro tenta di convincere Teresa a dargli il modo di trovare una spiegazione, ma lei non vuol saperne e lo caccia via. Nonostante i consigli di Rosina vadano in tutt’altra direzione, Arturo minaccia di chiudere Elvira in convento se lei non cambierà atteggiamento. Il colonnello Valverde decide anche di chiedere a Rosina di avere una relazione ufficiale: la donna ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di sabato 14 e Lunedì 16 aprile 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 14 e lunedì 16 aprile 2018: Ridge (Thorsten Kaye) comunica alla famiglia che Eric (John McCook) e Quinn (Rena Sofer) sono di nuovo una coppia… La Spectra dovrebbe in teoria festeggiare il grande successo ottenuto a Montecarlo, in realtà si trova nel panico perché Thomas (Pierson Fodè) è a New York per stare accanto a Caroline (Linsey Godfrey), che crede in fin di vita, e non può disegnare la ...

Un Posto al sole - anticipazioni puntate settimana da Lunedì 16 a venerdì 20 aprile 2018 : Sta per iniziare una nuova settimana di Un Posto al sole, la soap made in Italy, la cui location è tra le bellezze italiane. Le anticipazioni sulle puntate che verranno trasmesse da lunedì 16 a venerdì 20 aprile 2018 parlano di Anita che, in seguito al suo malore, potrebbe arrivare ad una conclusione affrettata. Che succederebbe in questo caso a Vittorio ed a coloro che le vogliono bene o le stanno intorno? anticipazioni Un Posto al sole: una ...

Cambia il bumper Mediaset. Da Lunedì 16 aprile nuovi loghi per canale 5 e TG5 : Grande novità per quanto riguarda canale 5 e il restyling grafico: il logo della rete ammiraglia del Biscione e del TG5 presto subiranno un ritocchino “estetico” che sarà “operativo” da lunedì 16 aprile. Mediaset, nuovo logo TG5 Ad anticipare l’operazione di rinnovo grafico, è stata la stessa Mediaset, che recentemente ha mandato online il nuovo logo del telegiornale diretto da Clemente Mimum. La nuova grafica è apparsa nell’app del Notiziario ...

Beautiful Anticipazioni : da Lunedì 9 a sabato 14 aprile 2018 : Scopriamo le trame della soap americana di Canale cinque per la seconda settimana del mese di aprile.

Le convocate per il secondo appuntamento con #ragazzeintiro - Lunedì 16 aprile a Verona : Lo staff di coach Marco Crespi, oltre a Giovanni Lucchesi, comprende Matteo Panichi , preparatore fisico, , Dimitri Lauwers , allenatore del tiro, , Cristiana Conti , psicologa dello Sport, e la ...

Il nuovo logo di Canale 5 e del Tg5 da Lunedì 16 aprile : Qualche settimana fa, qualcosa si stava muovendo in Mediaset. Un aggiornamento dell'applicazione del Tg5 visibile a coloro che usufruiscono di un iPhone, ha mostrato una sorta di anteprima (probabilmente involontaria) di quello che sarà il nuovo logo del telegiornale della rete ammiraglia di Cologno Monzese. Gli altri indizi di questi giorni sono stati i lavori in corso proprio nello studio del Tg diretto da Clemente J. Mimun che, fra ...

La Fenice per la Città metropolitana : da Lunedì 16 aprile in distribuzione i nuovi tagliandi per gli spettacoli : Gli spettacoli per i quali sono disponibili i coupon sono: 1- IL REGNO DELLA LUNA - Malibran sabato 19/05/2018 ore 19 2- L'ELISIR D'AMORE - Fenice domenica 27/05/2018 ore 15.30 martedì 29/05/...

Ascolti tv di Lunedì 9 aprile 2018 : la semifinale dell’Isola al 23 - 7% di share : Ascolti tv prime time del 9 aprile: ieri sera L’Isola dei Famosi 2018 e Il Commissario Montalbano visti da… Gli Ascolti tv del prime time di lunedì 9 aprile 2018. Ieri sera su Rai1 Il Commissario Montalbano (l’episodio in replica “Una lama di luce”) ha registrato una share del 26,9% pari a 6 milioni 615 mila […] L'articolo Ascolti tv di lunedì 9 aprile 2018: la semifinale dell’Isola al 23,7% di share ...

