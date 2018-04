L’ultimo trend? Trucco e capelli rosa | come Clio

vanityfair

(Di venerdì 13 aprile 2018) Dopo Lucy Hale, la star di Pretty Little Liars, diventatafragola qualche giorno fa, spunta sui social la foto diMakeup in versione pink. Che sta succedendo? È un’epidemia o è l’arrivo del Festival di Caochella a stimolare il colpo di testa delle star? Ormai le celebs e le influencer che hanno ceduto al colore femminista non si contano. Hailey Baldwin, Emma Roberts, Kim Kardashian le più recenti.ci è cascata,molte altre. Il fascino deisembra proprio che non voglia tramontare. Possiamo dunque decretare che è il colore del 2018 anche per le castane? LEGGI ANCHERose Brown, il nuovo castano del 2018 È vero che adesso cambiare tinta diè facile quanto cambiare make-up, basta uno shampoo, uno spray e il gioco è fatto. LEGGI ANCHELo shampoo blu per correggere il colore delle castane Il bello di questo nuovo look fragola che sta ...