huffingtonpost

: 'SEDIAMOCI E PARLIAMO CON M5S, PARTENDO DALL'EUROPA: SE M5S STA CON MACRON NON VA...' intervista al vicesegretario… - angela__mauro : 'SEDIAMOCI E PARLIAMO CON M5S, PARTENDO DALL'EUROPA: SE M5S STA CON MACRON NON VA...' intervista al vicesegretario… - PigiPensosi : RT @HuffPostItalia: 'L'Ue è il nostro paletto per un'intesa di governo con Di Maio: il M5s sta con Macron?'. Parla Fontana, vicesegretario… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) "E' molto importante capire dove si posizioneranno i Cinque stelle in Europa: se è vero che stanno tentando la strada dell'alleanza con l'ultraliberista Macron che ha in mente un'idea di Europa diversa dalla nostra. Se si vuol fare uninsieme, è fondamentale sedersi a un tavolo e discutere di programma, come in Germania. Con punti chiari, nero su bianco e non solo sull'Italia: è fondamentale stabilire il superamento della legge Fornero, certo, ma l'Europa è ugualmente importante. C'è da trattare con Bruxelles già a partire del consiglio europeo di giugno, sul debito pubblico poi vogliamo più margini...".Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, braccio destro di Matteo Salvini, ex eurodeputato ora eletto alla Camera, pianta i paletti del dialogo con il M5s sul. E sono paletti europei, cruciali in questa fase storica di ...