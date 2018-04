Luca Onestini deriso per il peso | la confessione al Maurizio Costanzo

lanostratv

(Di venerdì 13 aprile 2018)preso in giro da piccolo: le parole alShow, presente nel teatro delShow, ha confessato che da piccolo è statoper il suo fisico. Incredibile da dire per uno come lui, che ha fatto la fortuna proprio per la sua bellezza, ma anche per la sua simpatia! Il marito di Maria De Filippi ha voluto parlare stasera di bullismo e dopo che Selvaggiarelli ha aperto l’argomento con la sua amica Irene,ha chiesto ase fosse mai stato vittima dei bulli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato di essere sempre stato un bambino molto sensibile quando era piccolo e quindi bastava veramente poco per farlo stare mele. Come scriveva Primo Levi, ha sottolineato, le parole pesano come pietre, e da piccolo in special modo se hai un animo come lo aveva voluto lui si può soffrire e anche molto. ...