' Loredana Lecciso sarebbe la causa dell' infarto di Albano' lo svela ' Dipiù'

Al Bano e Loredana Lecciso/ Il cantante si concentra sul nipote in arrivo : “Io e Romina insieme per lui” : Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati: dopo giorni di gossip e indiscrezioni, il cantante racconterà la sua verità dal salotto di Barbara D'Urso?(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 22:22:00 GMT)

Loredana Lecciso replica ad Al Bano : “Il mio bene è stato tradito” : Al Bano attaccato da Loredana Lecciso sui social L’intervista choc rilasciata da Al Bano al settimanale DiPiù non ha fatto di certo piacere a Loredana Lecciso che ha tuonato con la sua solita signorilità sui social. Loredana ha infatti caricato una foto con la copertina del giornale di gossip in cui la scritta più grande (ovviamente) riguardava la dichiarazione fatta dall’ex. E’ bastato il titolo dell’articolo messo in ...

Loredana Lecciso : il botta e risposta tra lei e Albano continua : Loredana Lecciso: il messaggio per Albano che non ti aspetti Il triangolo amoroso tra Albano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power continua ad attirare l’attenzione degli appassionati di gossip. L’ultimo botta e risposta, però, prima sui giornali e poi sui social ha coinvolto solo due di tre dei diretti interessati. Si tratta nello specifico di […] L'articolo Loredana Lecciso: il botta e risposta tra lei e Albano continua ...

AL BANO E Loredana LECCISO/ “La nostra storia mi ha fatto venire l'infarto” : la replica dell'ex : Al BANO e LOREDANA LECCISO si sono lasciati: dopo giorni di gossip e indiscrezioni, il cantante racconterà la sua verità dal salotto di Barbara D'Urso?(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:01:00 GMT)

Loredana Lecciso a Domenica Live : Barbara D'Urso e Loredana Lecciso Barbara D’Urso qualche indizio l’ha dato. DavideMaggio.it può togliervi ogni dubbio. Per la prossima puntata di Domenica Live è in arrivo uno scoop coi fiocchi. Ad accomodarsi nel salotto della conduttrice partenopea ci sarà una delle protagoniste del gossip del momento (e degli ultimi 15 anni!). Nel dì festivo di Canale 5 farà capolino Loredana Lecciso. Nella settimana calda per il triangolo ...

Al Bano e Loredana Lecciso/ Romina Power ringrazia Caterina Balivo : “Accolgo l’appello e non ne parlo più!” : Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati: dopo giorni di gossip e indiscrezioni, il cantante racconterà la sua verità dal salotto di Barbara D'Urso?(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:11:00 GMT)

'La mia donna ideale è Romina'. Così a 'The Voice' Al Bano ha annientato Loredana Lecciso : Le blind audition di "The Voice of Italy" vanno avanti e Al Bano è coach sempre più protagonista. Bravissimo, simpatico e moderno con un debole per gli acuti. Ma stasera concede ancora una volta il ...

Al Bano e Loredana Lecciso/ Il cantate racconta la verità da Barbara D'Urso? : Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati: dopo giorni di gossip e indiscrezioni, il cantante racconterà la sua verità dal salotto di Barbara D'Urso?(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 06:15:00 GMT)

AL BANO CARRISI E Loredana LECCISO/ Il leone di Cellino San Marco dice "no" alla Rai! : Al BANO CARRISI e LOREDANA LECCISO, lo stop da parte del catante di Cellino San Marco al video di Storie Italiane: la rivelazione di Bruno Vespa durante Porta a Porta.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:23:00 GMT)

Al Bano : “Ho paura per i miei figli”/ Dopo la rottura con Loredana Lecciso : “Sono preoccupato - devo tutelarli” : Al Bano Carrisi: “Ho paura per i miei figli”. Dopo la rottura con Loredana Lecciso: “Sono preoccupato, devo tutelarli”. Le ultime notizie sul cantante di Cellino San Marco(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 15:32:00 GMT)

Gigi D’Alessio e la crisi con Anna Tatangelo : c'entra qualcosa Loredana Lecciso? : Il settimanale Oggi ha diffuso quello che potrebbe essere il gossip definitivo del 2018. Una sorta di Avengers da tabloid, avendo incrociato due tra le più celebri coppie vip italiche.Da una parte Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, da tempo dichiaratamente in crisi; dall'altra Al Bano e Loredana Lecciso, da poco tornati ufficialmente 'ex'. Ebbene secondo la rivista uno dei possibili motivi della rottura tra Anna e Gigi sarebbe proprio ...

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso/ Lo stop al video di Storie Italiane : la rivelazione di Bruno Vespa : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, lo stop da parte del catante di Cellino San Marco al video di Storie Italiane: la rivelazione di Bruno Vespa durante Porta a Porta.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:15:00 GMT)

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi - finita per Romina?/ Lui non le ha perdonato di averlo lasciato “due volte” : Loredana Lecciso spiega perchè è finita con Al Bano Carrisi: Romina Power c'entra non compare anche l'ombra della gelosia mentre lui non ha digerito di essere stato lasciato due volte.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 19:08:00 GMT)

Loredana Lecciso : vi svelo perchè è finita con Albano : La notizia ormai è ufficiale, Albano Carrisi e Loredana Lecciso si sono definitivamente lasciati. Il cantante è sbottato ed ha svelato la verità durante la diretta del programma Storie Italiane, non dando la possibilità all’ex compagna di chiarirsi. La soubrette in un’intervista ha spiegato che cosa è accaduto davvero tra loro, non senza parlare di Romina Power! Albano Carrisi irrompe ...