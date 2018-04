Lopez | Con l' Udinese per i 3 punti

Masterclass con Massimo Lopez e Monica Ward : ancora qualche posto disponibile : A meno di un anno dall'apertura di questa piccola grande finestra sul mondo dello spettacolo, arrivano dunque i primi due big di una stagione che si prospetta più intensa che mai. Durante la ...

Shades of Blue cancellata ufficialmente da NBC : la terza stagione darà l'addio alla serie con Jennifer Lopez : 'Mi sono divertita a produrre e a recitare in questo mondo bellissimo e complicato, interpretando un personaggio così potente eppure così imperfetto " una donna, una detective, ma, prima e ...

Shades of Blue cancellata ufficialmente da NBC : la terza stagione darà l’addio alla serie con Jennifer Lopez : È ufficiale, Shades of Blue cancellata ufficialmente da NBC: è il drama poliziesco con Jennifer Lopez l'ultima vittima della ghigliottina che, spesso e volentieri, si abbatte sulle serie televisive durante questo periodo dell'anno. Il network ha comunicato che la serie si chiuderà con la terza stagione, dopo la quale i fan dovranno definitivamente dire addio a Harlee Santos e ai suoi colleghi. "Mi sono divertita a produrre e a recitare in ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Non siamo stati squadra contro il Torino» : Cagliari - Diego Lopez commenta così il poker incassato dal Cagliari : 'Abbiamo fatto un buon primo tempo dove siamo arrivati in porta, avremmo potuto segnare. Eravamo bene in partita, avevo chiesto ...

Serie A Cagliari - Lopez rispolvera Sau : «Titolare contro il Torino» : Cagliari - "Tre titolari sono Ceppitelli, Padoin e Sau...". Parola di Diego Lopez , l'allenatore del Cagliari , pronto a sfidare il Torino. Si scalda la punta sarda che non scende in campo dal 1' da ...

Maxi Lopez : Con Wanda Nara rapporti ancora non buoni : MILANO - Ha parlato dei rapporti con la ex moglie, dicendo che ' ancora non sono buoni ', l'attaccante dell'Udinese, Maxi Lopez , nella deposizione di stamattina nel processo milanese a carico di ...

Maxi Lopez testimonia contro l’ex moglie : “ecco la situazione con Wanda Nara” : 1/9 Foto Instagram ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Cagliari - addio con Diego Lopez : ecco il possibile sostituto : Panchina Cagliari – Stagione difficile per il Cagliari, nelle ultime giornate gli uomini di Diego Lopez hanno reagito e conquistato punti importanti ma la salvezza non è ancora al sicuro. Il campionato non è stato entusiasmante, negli ultimi giorni sono state fatte valutazioni da parte della dirigenza e l’intenzione sembra quella di non confermare Diego Lopez, previsto il ribaltone al termine del campionato. Secondo indiscrezioni ...

Jennifer Lopez racconta la sua esperienza #MeToo : 'Un regista mi chiese di mostrargli le tette' : Finita sulla copertina di Harper's Bazaar, Jennifer Lopez ha raccontato la propria esperienza legata alle 'molestie' subite su un set cinematografico. Il movimento #MeToo, nato dopo l'esplosione dello scandalo Weinstein, ha scoperchiato un vaso di Pandora, con la popstar/attrice ultima arrivata.J Lo, che in poco più di 30 anni ha girato una trentina di pellicole, ha puntato il dito contro un regista in particolare.prosegui la ...

PARKER/ Su Rai 4 il film con Jason Statham e Jennifer Lopez (oggi - 15 marzo 2018) : PARKER, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 15 marzo 2018. Nel cast: Jason Statham, Jennifer Lopez e Clifton Collins Jr., alla regia Taylor Hackford. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:16:00 GMT)

Serie A Cagliari - Lopez : «Che peccato. Mancavano 20 secondi» : Così il tecnico dei sardi: " Sono partite complesse perchè sai che affronti una grande squadra come la Lazio, un undici che ha qualità in tutti i reparti - spiega a Sky Sport - La settimana è stata ...

