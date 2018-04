Lone Survivor | cast | trama e curiosità del film con Mark Wahlberg

tvzap.kataweb

(Di venerdì 13 aprile 2018) Martedì 17 aprile va in onda su Italia Uno alle 21.25, pellicola risalente al 2013 e ispirata a una storia vera in cuiinterpreta Marcus Luttrell, navy seal operativo in Afghanistan e poi autore dell’omonimo romanzo autobiografico: The Eyewitness Account of Operation Redwing and the Lost Heroes of Seal Team 10, divenuto in breve tempo un libro di enorme successo e un autentico best seller. LEGGI:, l’attore più pagato secondo Forbes: il trailer: laIlè basato su fatti realmente accaduti descritti nell’omonimo romanzo best seller. Ilracconta l’incredibile storia di quattro navy seal in missione segreta per neutralizzare un nucleo operativo ad alto rischio di al-Qaeda, finiti in un’imboscata nemica sulle montagne afghane. Di fronte ad una decisione morale ...