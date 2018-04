Londra alla guerra del crimine Armati anche i bimbi di sei anni

Brexit e antiputinismo spingono Londra alla ricerca dell'autonomia energetica : Roma. Il Regno Unito è seduto su un tesoretto energetico che potrebbe cambiare le sorti dell'economia traballante post Brexit. Solo qualche giorno fa i tecnici della compagnia privata Cuadrilla hanno portato a termine la prima esplorazione del giacimento orizzontale di Preston, nel bacino ...

GOMORRA 4/ Al via riprese e casting : la quarta stagione vola a Londra - Marco D’amore debutta alla regia : Il cast di GOMORRA 4 torna sul set per le prime riprese della nuova stagione, cosa ne sarà di Genny e di Ciro? Salvatore Esposito stuzzica i fan mentre Marco D'Amore torna da regista(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:30:00 GMT)

Gomorra 4 - Bologna e Londra tra le nuove location. Marco D'Amore alla regia : Il set della quarta stagione di Gomorra si prepara ad aprire i battenti: a metà aprile, infatti, sarà dato il via alle riprese della quarta stagione della serie tv di Sky, acclamata da pubblico e critica e venduta in oltre 190 Paesi. Uno status di internazionalità che sarà sempre più presente all'interno dei dodici nuovi episodi. Salvatore Esposito annuncia le riprese di Gomorra 4 prosegui ...

Londra - far west in città : morta una 17enne colpita alla testa - grave un altro 16enne : Doppia sparatoria a Londra, dove una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata colpita alla testa e un ragazzo di 16 è ricoverato in gravi condizioni. È caccia all'uomo in tutta la City, che intanto è diventata la città più violenta del mondo, prima ancora di New York, con un numero crescente di omicidi, soprattutto tra gli under 30.Continua a leggere

Londra - far west in città : morta una 17enne colpita alla testa - grave un altro 16enne : Londra, far west in città: morta una 17enne colpita alla testa, grave un altro 16enne Doppia sparatoria a Londra, dove una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata colpita alla testa e un ragazzo di 16 è ricoverato in gravi condizioni. È caccia all’uomo in tutta la City, che intanto è diventata la […]

Londra - due sparatorie : una 17enne colpita alla testa a Tottenham. Un altro sedicenne grave : Nella notte, nello spazio di un’ora, ci sono state due sparatorie a Londra: una ragazza di 17 anni è morta colpita da un proiettile alla testa ed un ragazzo, 16 anni, è rimasto gravemente ferito. Quando è arrivata a Tottenham, quartiere della prima sparatoria, la polizia ha trovato l’adolescente agonizzante. Il ragazzo, invece, era stato trovato poco prima con gravi ferite provocate da arma da fuoco nell’area di Walthamstow. Lo riporta la ...

Tensione tra Londra e Mosca : via dalla Russia oltre 50 diplomatici Gb : Il Cremlino replica ai provvedimenti varati da gran parte dei Paesi Ue e dalla Casa Bianca - Continua il botta e risposta a colpi di espulsioni di diplomatici tra la Russia e il resto del mondo. Il portavoce del ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato l'espulsione di olre 50 diplomatici e membri dello staff tecnico. 'La Russia punta alla parita" della presenza diplomatica nei due ...

"Rubò libro autografo di Harry Potter" - alla sbarra a Londra libraio italiano : Rudolf Schonegger è sotto processo per il furto della prima copia del 'Calice di Fuoco', del valore di oltre 1.600 sterline. Lui respinge le accuse

Cannoniere e elicotteri. Così Londra difenderà i suoi pescatori dalla Ue : La vita dei pescatori evoca sempre in Gran Bretagna storie di pericolo e di eroismo, e la pesca aveva forgiato, con le miniere e i cantieri navali, buona parte dell’identità nazionale. Se l’Europa non vuole cedere i diritti acquisiti sulle acque del Regno Unito, e minaccia anzi di continuare a sfruttarle persino dopo la Brexit, è dunque logico che ...

Londra - ragazza alla pari sequestrata - torturata per mesi e uccisa : sequestrata, torturata e uccisa lentamente, con un sadismo da film dell'orrore. La 21enne francese Sophie Lionnet ha trovato una morte orrenda a Londra, la città che aveva scelto per migliorare il ...

Londra : torturano - uccidono e bruciano ragazza alla pari. A processo i datori di lavoro : È cominciato a Londra il processo per la morte di Sophie Lionnet, 21enne di origine francese, brutalmente uccisa dai suoi datori di lavoro Sabrina Kouider, 35 anni, e il compagno Ouissem Medouni, 40: la coppia l'avrebbe torturata, accusata ingiustamente di reati mai commessi, e ne avrebbe bruciato il cadavere.Continua a leggere

Micro Focus -55% a Londra su partenza Hsu e allarme ricavi : Giornata da incubo per Micro Focus , che sta crollando a Londra con una discesa del 55% che ha dimezzato il valore dei titoli. La software company ha annunciato le dimissioni con effetto immediato del ...

Macbeth in diretta via satellite al cinema dalla Royal Opera House di Londra : Il decimo appuntamento, previsto per mercoledì 4 aprile in diretta via satellite alle ore 20.15 sugli schermi di tutto il mondo , elenco delle sale italiane a breve su www.nexodigital.it, , è con il ...

Ex spia avvelenata - Mosca risponde a Londra : espulsi dalla Russia 23 diplomatici britannici : Nuovi sviluppi sulla vicenda della ex spia russa avvelenata con la figlia nel Regno Unito, che ha determinato tensioni fra Occidente e Mosca. La Russia espelle 23 diplomatici britannici. La decisione è stata notificata all’ambasciatore del Regno Unito Laurie Bristow. ...