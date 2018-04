Liverpool-Roma | Garcia incita i giallorossi

Salah : 'Tutti i miei ex compagni della Roma volevano evitare il Liverpool' : Roma - Ci sono pochi dubbi sul fatto che il 2 maggio tra i più emozionati all'Olimpico ci sarà sicuramente la stella del Liverpool Momo Salah . Il suo legame con il mondo Romanista è molto forte e in un'intervista alla CNN prima del sorteggio ha raccontato le sue sensazioni relative alla possibilità di ritrovare la Roma, forse presagendo l'esito dell'urna di Nyon.

Roma - Pallotta è fiducioso : 'Col Liverpool possiamo vincere' : ... perché non potremmo? L'abbiamo fatto contro il Barcellona, che dovrebbe essere la squadra più forte del mondo . In questi 5 anni non abbiamo mai giocato così bene ". Come affrontare una semifinale ...

Roma-Liverpool 34 anni dopo. I numeri di una rivincita : La Roma e il riscatto Il 24 aprile, nello stadio di Anfield, sfiderà il Liverpool nell'andata della semifinale di Champions League. Pillole sulla Roma di Nicola Imberti . 34 Gli anni trascorsi dall'...

Roma - Pallotta : "Un altro Barcellona? Sì - possiamo battere il Liverpool" : Certo che possiamo vincere, perché non potremmo? Abbiamo giocato contro il Barcellona, che dovrebbe essere la squadra più forte del mondo. In questi 5 anni non abbiamo mai giocato così bene". ...

La profezia della Roma : i biglietti della partita con il Liverpool erano in vendita...da ieri! : Per la cronaca, da questo pomeriggio, si potrà , davvero, acquistare i tagliandi per il big match della Roma del 2 maggio. Champions, tutti i video della Roma Guarda tutti i video

Roma - Pallotta : 'Contro il Liverpool non sarà una rivincita' : Certamente possiamo vincere, abbiamo giocato contro il Barcellona, che dovrebbe essere la squadra più forte del mondo. In questi 5 anni non abbiamo mai giocato così bene. Dobbiamo solo cercare di ...

Roma - ecco i 5 motivi per cui il Liverpool in realtà è il peggior avversario possibile per la semifinale : Roma-Liverpool, ecco perchè i Reds sono il peggior avversario possibile – Il sorteggio di Champions League ha regalato un match che preannuncia spettacolo, stiamo parlando di Roma-Liverpool, due squadre protagoniste di percorsi entusiasmanti nella competizione e che sognano la finale. L’altra semifinale metterà di fronte Bayern Monaco e Real Madrid ma quello tra giallorossi e Reds è sicuramente il match più affascinante e per tanti ...

Roma-Liverpool - Pallotta : 'Nessuna vendetta - è una sfida che adoro' : Favorita? No, ovviamente possiamo vincere, perché no? Il Barcellona è la più forte del mondo, la squadra ha giocato bene come non ho mai visto in 5 anni, possiamo giocare bene come col Chelsea. ...

CHAMPIONS LEAGUE - SORTEGGIO / Semifinale Roma-Liverpool - le date : andata ad Anfield - all'Olimpico il ritorno : CHAMPIONS LEAGUE, SORTEGGIO Semifinale: sarà Roma-Liverpool! Il Real Madrid pesca il Bayern Monaco. La compagine giallorossa se la vedrà contro i Reds di Jurgen Klopp(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:20:00 GMT)

Sorteggi Champions League : Roma Liverpool e Bayern Real : Oggi si sono svolti ufficialmente i Sorteggi per quanto riguarda le prossime semifinali di Champions League , dopo le numerose polemiche legate al match tra Real Madrid e Juventus , che ha visto gli ...

Champions League - i sorteggi delle semifinali : il 24 aprile sarà Liverpool-Roma : Con chi giocherà la Roma in Champions? I sorteggi per decidere gli accoppiamenti delle semifinali di Champions League si sono tenuti oggi a Nyon, città svizzera sede della Uefa tra le...

Roma - Curve a 65 euro per la gara con il Liverpool all'Olimpico. Privilegiati gli abbonati : Roma-Liverpool 2 maggio 2018: è caccia al biglietto. Sale la febbre nella Capitale per la semifinale di ritorno di Champions League, il club giallorosso ha diramato le modalità per l'acquisto dei ...

Roma-Liverpool a prezzi proibitivi : il caro biglietti fa infuriare i tifosi - curve a 65 euro : prezzi abbordabili per gli abbonati, ma decisamente proibitivi per chi non ha sottoscritto l'abbonamento di campionato o di Champions League . La semifinale Roma-Liverpool rischia di essere indigesta ...

Roma - Di Francesco : 'Contro il Liverpool con grinta e orgoglio' : 'Sono sicuro che nei cuori di tutti i Romanisti c'era questa partita. Sincronizziamo ancora i nostri battiti con i loro e affrontiamo la semifinale con la grinta e l'orgoglio che ci hanno portato fin ...