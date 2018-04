Liverpool | Klopp | Facile con la Roma? Chi lo pensa non ha capito niente

Liverpool - Klopp : 'Roma rivale facile? Pensate al Barcellona' : 'Se qualcuno pensa che al sorteggio ci sia andata bene, non posso essere d'accordo: sicuramente non ha visto le sue partite della Roma contro il Barcellona. Nella prima il 4-1 non rispecchia l'...

Liverpool - Klopp : "Roma in semifinale? Quando l'ho saputo pensavo a uno scherzo..." : Il tecnico dei Reds commenta la rimonta giallorossa: "Sono una squadra fantastica. Non me l'aspettavo, ma sapevo che era possibile"

Liverpool - Klopp : 'Impresa Roma? Pensavo a uno scherzo' : Jurgen Klopp lancia già la sfida alla Roma: subito dopo la vittoria in casa del Manchester City il manager del Liverpool non è riuscito a nascondere la sorpresa per l'Impresa dei giallorossi. 'Stavo ...

Liverpool - Klopp : “c’è ancora tanto lavoro da fare” : “C’è ancora tanto lavoro da fare. Non contano i favori dei pronostici, dobbiamo andare in semifinale. Contro il City servirà il miglior Liverpool. Non abbiamo più chance rispetto a loro, sarà un grande test per entrambe le squadre”. Così Juergen Klopp, allenatore del Liverpool, alla vigilia del ritorno del derby inglese dei quarti di Champions, in cui la sua squadra parte forte del 3-0 dell’andata. Per il tecnico dei Reds ...

City-Liverpool - Guardiola non si arrende : “Non dobbiamo mollare”. Klopp : “Niente è deciso…” : City-Liverpool- Vigilia di grande emozioni: City-Liverpool. Guardiola e Klopp hanno presentato la sfida in conferenza stampa. Carica e voglia di non darsi per vinti: sono questi i capisaldi di Guardiola in vista della sfida di domani. Klopp fissa l’obiettivo: “Completiamo l’opera”. Guardiola: “NON ABBIAMO BISOGNI DI MOTIVAZIONI SPECIALI…” Pep Guardiola ha dichiarato: “Non servono motivazioni ...

City-Liverpool - Guardiola : 'La rimonta? Serve la partita perfetta'. Klopp : 'Noi favoriti - ma non conta' : 'Domani avremo bisogno di una partita perfetta. Le persone giudicano i risultati, ma la mia squadra sta giocando in modo straordinario, ed è una gioia allenare questo Manchester City: è eccezionale. ...

Champions : Klopp : 'Liverpool favorito - pronostico non conta' : "C'è ancora tanto lavoro da fare. Non contano i favori dei pronostici, dobbiamo andare in semifinale. Contro il City servirà il miglior Liverpool. Non abbiamo più chance rispetto a loro, sarà un ...

l'anti-guardiola si chiama jurgen klopp! ecco come il Liverpool ha demolito il city in mezz'ora - Sport : jurgen STRAVINCE Stefano Boldrini per la Gazzetta dello Sport L' anti-Guardiola ora ha un nome: si chiama Jürgen Klopp, è nato a Stoccarda e, in omaggio alla sua città, il successo del liverpool ...

Liverpool-City 3-0 - lezione di Klopp a Guardiola : gol e assist per Salah : Liverpool-Manchester City 3-0, cronaca, tabellino e statistiche REAZIONE FLEBILE - Un problema agli adduttori toglie dalla partita Salah al 53', al suo posto dentro Wijnaldum . La difesa del ...

Liverpool - Klopp : 'Guardiola? Anche i migliori si possono battere' : Liverpool - 'Battere il City è difficilissimo. Volevamo andare il più avanti possibile ed è quindi normale dover affrontare le migliori squadre al mondo. Il City ha grandissima fiducia nei suoi mezzi, ma Anche noi stiamo bene' . Così Jürgen Klopp , tecnico del Liverpool , nella conferenza stampa alla vigilia del derby inglese di Champions ...

Klopp accende Liverpool-City : 'Guardiola non fa magie - ha solo grandissimi giocatori' : Nessuna magia, solo grandi giocatori: questo è, sinteticamente, ciò che pensa Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, della super stagione che sta disputando il Manchester City di Pep Guardiola, suo ...

J rgen Klopp su Liverpool-City - Guardiola e Salah : Penso che molti allenatori in tutto il mondo guarderanno queste partite per capire come giocare bene in difesa ed essere pericolosi in attacco contro le squadre più forti come Barcellona e City. Sarà ...

Klopp spaventa la Juventus : 'Emre Can chiede 15 milioni e il Liverpool vuole tenerlo' : TORINO - Liverpool, Emre Can e Juventus è un triangolo di mercato che rappresenta ancora un rebus. E se molti addetti ai lavori danno per certo l'addio del 23enne centrocampista, non è per niente ...

Liverpool : Klopp fissa il prezzo per Salah - vuole 228 milioni di euro : Liverpool - Una maxi plusvalenza all'orizzonte per il Liverpool, un pizzico di delusione per la Roma. Mohamed Salah è il nuovo gioiello dei 'Reds' e, secondo il 'Sun', Jurgen Klopp avrebbe fissato in ...