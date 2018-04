LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2018 in DIRETTA | venerdì 13 aprile Super Pellegrini nei

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : risultati e aggiornamenti venerdì 13 aprile. Farfalla e dorso promettono scintille : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Quarta giornata di gare degli Assoluti 2018 nello Stadio del Nuoto di Riccione. Dopo la scorpacciata di tempi interessanti di ieri, oggi ad attirare l’attenzione degli appassionati sarà la sfida dei 100 Farfalla uomini tra Piero Codia e Matteo Rivolta, già protagonisti agli Europei in vasca corta a Copenhagen (Danimarca) ed entrambi ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : risultati giovedì 11 aprile. Super Paltrinieri e Quadarella! Cusinato impressiona nei 200 misti - Federica Pellegrini a segno nei 100 sl - Panziera RI in staffetta mista : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Fuochi d’artificio in vasca, entrano in scena le grandi stelle: Federica Pellegrini nei 100 stile libero donne e Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero uomini vorranno porre il loro sigillo e le aspettative da parte degli appassionati sono molte. Non solo loro però i protagonisti attesi. Nel club dei “Saranno Famosi” ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA. Seconda giornata 11 aprile. super Scozzoli e Ceccon! Bianchi e Di Liddo a Glasgow : OASport vi offre la DIRETTA LIVE della Seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di Nuoto 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 10.00. Buon ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA. Seconda giornata 11 aprile. super Scozzoli e Ceccon! Bianchi e Di Liddo a Glasgow : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di Nuoto 2018. Un day-2 a Riccione ricco di gare che attrarrà l’attenzione degli appassionati presenti sugli spalti della struttura riccionese e, nel contempo, potrebbe regalare dei riscontri interessante agli addetti ai lavori. Le gare di cartello saranno i 100 rana maschili con la presenza di Fabio Scozzoli, plurimedagliato a Copenhagen ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA. Seconda giornata 11 aprile. Pellegrini in finale nei 50 dorso. Bene Codia e Ceccon : OASport vi offre la DIRETTA LIVE della Seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di Nuoto 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 10.00. Buon ...