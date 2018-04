L' Italia e la realtà apparente dell' Ocse

Nuoto - Ilaria Cusinato è realtà. L’Italia ha trovato una mistista di caratura internazionale : Secondo titolo in questi Campionati Italiani ad un centesimo dal record nazionale dei 200 misti donne di Alessia Filippi ed una consapevolezza di se stessa crescente, Ilaria Cusinato, allieva di Stefano Morini, continua la sua cavalcata vincente in questi Assoluti 2018 a Riccione, mettendo in mostra voglia di migliorarsi e traguardi ambiziosi. La cura dell’allenatore toscano si vede nel modo di nuotare e gestire lo sforzo dell’atleta ...

Flat tax - ecco per chi in Italia è già una realtà : Secondo i dati del fisco, sono più di 600mila le piccole partite Iva che nel 2016 hanno optato per una tassazione con aliquota unica al 15%

Laives - il comune dove l alleanza Lega-M5S-Forza Italia è già realtà : Laives - 'Ma quale 'inciucio', la realtà è che da quasi tre anni abbiamo assicurato un governo alla nostra cittadina'. Benvenuti a Laives, pochi chilometri a sud di Bolzano, che con 18 mila abitanti è ...

Prima gli Italiani : slogan e realtà : Con Matteo Salvini incaricato o anche semplicemente pre-incaricato di costituire un governo a Roma, l'Italia resterà fuori dalla stanza dei bottoni a Bruxelles. Questo è ormai chiaro a tutti.Se l'asse franco-tedesco proverà a ridisegnare il profilo di un'Europa, oggi sempre più fragile, lo farà senza di noi. La cancelliera Merkel e il presidente Macron, ma soprattutto quest'ultimo, durante il loro ultimo ...

Prasso - un Italiano a Google : ecco come la realtà aumentata può cambiare la nostra vita : ' Non ci immagino isolati nei caschetti in un mondo completamente diverso '. Ricevi aggiornamenti su Google Lasciaci la tua e-mail:

Innovazione sociale - Ashoka presenta migliori realtà Italiane : Roma, 20 mar. , askanews, Il 22 marzo presso il Palazzo BNL 'Orrizzonte Europa' si terrà per la prima volta a Roma l'evento annuale di Ashoka Italia , www.Ashoka.org, RISPOSTE CONCRETE AI PROBLEMI ...

Analfabetismo funzionale : un Italiano su due non comprende la realtà : Dovendo analizzare il livello medio di cultura in Italia potremmo definire la quotidianità, con la quale ogni giorno siamo costretti a confrontarci, con un termine forte ma emblematico: “mediocre”. Secondo lo Human development report, infatti, l’Analfabetismo funzionale nel nostro paese colpisce quasi la metà della popolazione (47%). Questo parametro si riferisce alla capacità che ogni singolo individuo dovrebbe sviluppare di comprendere ed ...

Petrelluzzi : "Un giorno in pretura affresco della realtà Italiana" : Un giorno in pretura, la trasmissione più longeva di Rai 3, compie trent'anni e riprende la sua messa in onda da sabato 17 marzo. I processi narrati da Roberta Petrelluzzi sono diventati un appuntamento imprescindibile del sabato sera televisivo per un'importante fetta di telespettatori. "Torniamo con processi molto interessanti. Posso dirlo: questa è una serie bellissima", dice con il sorriso la conduttrice, ideatrice e regista del programma. ...

Roberta Petrelluzzi a Blogo : "Un giorno in pretura è un affresco della realtà Italiana" : Un giorno in pretura, la trasmissione più longeva di Rai 3, compie trent'anni e riprende la sua messa in onda da sabato 17 marzo. I processi narrati da Roberta Petrelluzzi sono diventati un appuntamento imprescindibile del sabato sera televisivo per un'importante fetta di telespettatori. "Torniamo con processi molto interessanti. Posso dirlo: questa è una serie bellissima", dice con il sorriso la conduttrice, ideatrice e regista del programma. ...

Petrelluzzi : "Un giorno in pretura affresco della realtà Italiana" : Un giorno in pretura, la trasmissione più longeva di Rai 3, compie trent'anni e riprende la sua messa in onda da sabato 17 marzo. I processi narrati da Roberta Petrelluzzi sono diventati un appuntamento imprescindibile del sabato sera televisivo per un'importante fetta di telespettatori. "Torniamo con processi molto interessanti. Posso dirlo: questa è una serie bellissima", dice con il sorriso la conduttrice, ideatrice e regista del programma. ...

Roberta Petrelluzzi a Blogo : "Un giorno in pretura è un affresco della realtà Italiana" : Un giorno in pretura, la trasmissione più longeva di Rai 3, compie trent'anni e riprende la sua messa in onda da sabato 17 marzo. I processi narrati da Roberta Petrelluzzi sono diventati un appuntamento imprescindibile del sabato sera televisivo per un'importante fetta di telespettatori. "Torniamo con processi molto interessanti. Posso dirlo: questa è una serie bellissima", dice con il sorriso la conduttrice, ideatrice e regista del ...

“L’hanno deriso fino alla morte - anche al funerale”. La tragica fine a 17 anni - saltando giù da un ponte. Una tragedia tutta Italiana dietro la quale ora emerge una realtà ancora più terribile - inaccettabile : “Ti scrivo questa lettera, la mia ultima lettera. Si hai capito bene, perché non credo di riuscirci più. Ho intenzione di mollare. Questo ragazzo moro piange davanti allo specchio e non trova nessuno dietro di sé che gli dica: ehi oggi sei maledettamente bello”. Parole terribili, agghiaccianti. Scritte da un ragazzo di soli 17 anni poco prima di compiere il più gesto più atroce, togliendosi la vita. Un caso che ha scosso il ...

L'Italia che crede alle fake news ma non alla realtà concreta : Dalla sorella di Matteo Renzi alle schede "già votate", passando per gli insulti nordisti di Salvini ai giovani del Mezzogiorno. La campagna elettorale delle Elezioni Politiche 2018 è stata permeata di bufale e fake news che hanno fatto il giro del Web, entrando subdolamente nella testa degli italiani che si sono recati alle urne. Sia chiaro, chi scrive non vuole gridare al complotto, anche perché queste notizie hanno riguardato indistintamente ...

Arriva in Italia Jedi Challenges - il gioco di Star Wars in realtà aumentata : Arriva anche in Italia Jedi Challenges, il gioco targato Lenovo che ci porta all’interno del mondo di Star Wars tramite un visore che promette di farci vivere le esperienze stellati della saga in prima persona. Il centro pulsante del sistema è il visore Mirage. È piccolo, molto leggero e senza fili così da non limitare la libertà di movimento. Una doppia fascia lo tiene ben stretto alla testa ed è molto confortevole. Si parla infatti di ...