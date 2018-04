Chirurgia : morire dopo una Liposuzione - 10 regole per non rischiare : morire dopo un’agonia di nove mesi, in seguito a un intervento di liposuzione a fianchi, addome e gambe. La vicenda di cronaca può allarmare persone che stanno pensando di ricorrere a questo intervento, ma adottando le dovute precauzioni si possono scongiurare i rischi. A dettare dieci regole di sicurezza in Chirurgia estetica è Giulio Basoccu, specialista in Chirurgia plastica estetica e ricostruttiva dell’Ini, Istituto ...