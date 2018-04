Blastingnews

: L'Inter piomba su Gareth Bale: i dettagli della trattativa - ArmandoAreniell : L'Inter piomba su Gareth Bale: i dettagli della trattativa - interliveit : L'#Inter piomba su #Pellegrini: ostacoli #Juve e clausola - Dalla_SerieA : Inter e Roma attente: il Borussia Dortmund piomba su Barella! - -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Una delle principali protagonisteprossima sessione di calciomercato potrebbe essere l'#. I nerazzurri, qualora dovessero chiudere il bilancio in pareggio VIDEO a giugno, sarebbero finalmente liberi dal fardello del Fair Play Finanziario e potrebbero muoversi con più liberta', pur restando attenti ai conti, come ha dimostrato Suning in questi primi due anni di gestione. In caso di qualificazione in Champions League, però, il colosso di Nanchino vorra' fare un grande regalo sia al proprio tecnico, Luciano Spalletti, per aver raggiunto l'obiettivo prefissato a inizio stagione, sia ai propri tifosi, che hanno sempre riempito San Siro nel corso di tutta l'annata, anche nei momenti più difficili, risultando la prima tifoseria in Italia per presenze allo stadio e tra le prime in tutta Europa. Un regalo che risponde al nome del fuoriclasse gallese del #Real Madrid, ...