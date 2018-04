optimaitalia

: L'indecisa Cristina @MissScabbia duetta con @MarcoCyon in #Radioactive all'ultima Blind Audition di #TVOI (video)… - OptiMagazine : L'indecisa Cristina @MissScabbia duetta con @MarcoCyon in #Radioactive all'ultima Blind Audition di #TVOI (video)… - all_music_it : L’indecisa Cristina Scabbia duetta con Marco Priotti in Radioactive all’ultima Blind… -

(Di venerdì 13 aprile 2018)cone conclude così la fase delleAudition di The Voice of Italy 2018. Dopo una lunga carrellata di voci che non hanno convinto la leader dei Lacuna Coil, è stato, 31 anni da Torino, a porre fine all'indecisione della giurata.Rimasta l'unica in giuria a dover completare il suo team e a non riuscire a trovare la voce giusta, in grado di convincerla a girarsi, laha ascoltato e rifiutato una serie di concorrenti fino ad incontrare la voce graffiante ed energica di.La sua vocazione rock nasce da lontano, come ha spiegato nella clip di presentazione: "Ho la fortuna di avere una famiglia che mi ha fatto ascoltare tanta musica. Ho preso parte ad un coro polifonico e poi dal 2001 ho cantato in una band che faceva death metal. Abbiamo siglato un contratto con un'etichetta americana e fatto un tour in Inghilterra ...