L' ex capo dell' Fbi contro Trump | ' Sembra un boss mafioso'

: L'ex capo dell'Fbi attacca Trump: 'Immorale come un boss della mafia' [news aggiornata alle 00:57] - repubblica : L'ex capo dell'Fbi attacca Trump: 'Immorale come un boss della mafia' [news aggiornata alle 00:57] - Corriere : L’ex capo dell’Fbi attacca Trump: «Immorale come un boss mafioso» - LaStampa : L’ex capo dell’Fbi James Comey contro Trump: “Immorale come un boss della mafia” -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Dopo i retroscena, i segreti e le confidenze svelate in "Fuoco e furia" di Michael Wolff, arriva un nuovo libro sul presidente degli Stati Uniti. Un'opera in cuiviene definito come un individuo immorale, prepotente e non legato in alcun modo alla verità. Il lavoro in questione di chiama "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" ed è opera di James Comey, ex'Fbi (cacciato danel 2017) per non aver accettato di piegarsi al volere presidenziale riguardo la chiusura immediatae indagini sul caso Russiagate. Una raccolta di memorie in cui Comey si toglie più di un sassolino dalle scarpe. Il primo incon il presidente "Un uomo guidato esclusivamente dal proprio ego" scrive l'exdel reparto investigativo. Fin dal primo in, come racconta Comey, "diede l'idea di essere ossessionato esclusivamente dal dossier che Mosca diceva di avere nei ...