Svezia - molestie sessuali : il capo dell’Accademia dei Nobel si dimette : Il capo dell’Accademia svedese che assegna il Premio Nobel per la letteratura è stata costretta a rassegnare le dimissioni giovedì, dopo una vicenda di abusi e molestie sessuali che sta mettendo in pericolo la reputazione di una delle organizzazioni culturali più importanti al mondo. Dal 2015 Sara Danius, studiosa di lettura, era la segretaria permanente dell’Accademia svedese, creata nel 1786. Ha dovuto rinunciare al suo ruolo dopo un ...

L'ex capo dell'Fbi contro Trump : 'Sembra un boss mafioso' : Dopo i retroscena, i segreti e le confidenze svelate in "Fuoco e furia" di Michael Wolff, arriva un nuovo libro sul presidente degli Stati Uniti. Un'opera in cui Trump viene definito come un individuo immorale, prepotente e non legato in alcun modo alla verità. Il lavoro in questione di chiama "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" ed è opera di James Comey, ex capo dell'Fbi (cacciato da Trump nel 2017) per non aver accettato di piegarsi ...

Molestie - bufera sul Nobel : si dimette il capo dell'Accademia di Svezia Sara Danius : Lo scandalo e' scoppiato lo scorso novembre, sull'onda del movimento #MeToo, quando un giornale svedese ha pubblicato le accuse di aggressione e Molestie sessuali da parte di 18 donne contro il fotografo franco-svedese Jean-Claude Arnault, marito della poetessa Katarina Frostenson che dal 1992 e' membro dell'Accademia svedese

Consultazioni - Di Maio : sinergia con la Lega ma Berlusconi faccia passo di lato. Salvini : centrodestra unito - premier della Lega - stop veti M5S. Il capo di FI contro i 5 stelle : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Quanti soldi ha vinto chi ha scommesso sul 3-0 della Roma? Cifre da capogiro per una quota spropositata! : Il popolo giallorosso ha sempre creduto nell’impresa di ribaltare il 4-1 maturato al Camp Nou, i 60mila spettatori dell’Olimpico hanno spinto la Roma verso la leggenda e i ragazzi di Eusebio Di Francesco non hanno deluso: sonoro 3-0 al Barcellona e qualificazione alle semifinali della Champions League 2018 di calcio. Sperarci nel profondo del proprio cuore è un conto ma qualche inguaribile ottimista avrà anche scommesso su questo ...

Dolomiti Pride * calendario : oltre 60 gli eventi prima della grande parata del 9 giugno che toccheranno non solo le città capoluogo - ma ... : Migrazioni e diritti LGBTI tra l'Italia e il mondo", organizzato dal gruppo trentino di Amnesty International. In molti Paesi stranieri la situazione delle persone LGBTI non è facile. Ma per loro non ...

Cascia " "Fiera del capo lanuto" - tributo della città di Santa Rita alla pastorizia. Si rinnova il legame con la Sardegna all'insegna di "Sa ... : ... tra cui una trentina di stand gastronomici e una ventina di aziende di attrezzature agricole, di mangimi e di vendita di bestiame a cui si aggiungono laboratori, degustazioni e spettacoli ed un a ...

Cascia - "Fiera del capo lanuto" - tributo della città di Santa Rita alla pastorizia : Il consigliere ha ricordato l'estrazione delle lotteria abbinata alla festa di Santa Rita domenica 3 giugno in Sardegna e in diretta streaming a Cascia. Il rappresentante di pastori Palombi tiene a ...

Il capo dell'Anticrimine Rizzi : «?Da via Poma a Emanuela Orlandi - oggi avremmo preso i colpevoli» : Ben oltre le impronte digitali e l?esame del Dna, più vicina ai film di fantascienza americani: è l?impronta facciale, la nuova frontiera delle investigazioni scientifiche....