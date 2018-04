L’evoluzione del cinema in casa | dal lettore DVD ai lettori Blu-Ray Ultra HD

Ricerca : i resti fossili di un raro squalo rivelano nuovi indizi sulL’evoluzione climatica e ambientale del Mediterraneo : A Castelnuovo Berardenga, nelle colline senesi, un’equipe di geologi e paleontologi ha rinvenuto un fossile dello squalo Lamna nasus, meglio noto come smeriglio o vitello di mare, il primo mai trovato sul territorio italiano e nell’intera regione mediterranea. La scoperta dei Ricercatori del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa e del Gruppo AVIS Mineralogia Paleontologia Scandicci (GAMPS) è stata pubblicata sulla ...

Windows 10 : L’evoluzione del menu Start : Con l’avvento di Windows 10 sono stati molti i pareri sulle novità portate dal nuovo OS, fra cui figura anche la nuova interfaccia di Start. Start Il cambiamento del menu ha scatenato reazioni differenti da parte degli utenti: molti hanno amato la nuova interfaccia, mentre altri la trovano scomoda e poco intuitiva. Il design scelto dal colosso di Redmond però è realizzato per essere adattato ai propri gusti, scegliendo fra due design e ...

Lo schianto da cui nacque la Luna : nuova luce sulle conseguenze nelL’evoluzione del nostro pianeta : Il nostro satellite è nato in modo alquanto turbolento. La maggior parte degli astronomi oggi concorda sulla teoria dell’impatto gigante, secondo cui la Luna sarebbe il prodotto di un antico scontro tra la proto-Terra e un altro oggetto solido in viaggio nel giovane universo. In base a questa ipotesi, circa 4.6 miliardi di anni fa il nostro pianeta appena nato fu colpito da un corpo celeste delle dimensioni di Marte: da questo violentissimo ...

Importanza dell’allattamento : fondamentale per L’evoluzione della specie : Secondo il direttore Bruce German del Foods for Health Istitute dell’Università della California, ospite del 13°Simposio internazionale sull’allattamento al seno in corso a Parigi, l’allattamento è fondamentale per l’evoluzione della specie. Studiando il genoma umano, ha capito quanto sia importante l’allattare per i nostri corpi, che sono in continua evoluzione per rispondere a nuove esigenze ed in particolare a ...

The Titan - ecco il trailer del film sulL’evoluzione forzata : Cosa saremmo disposti a fare se la Terra stesse per diventare inabitabile e ci fosse la possibilità invece di colonizzare un lontano satellite? È la domanda alla base di The Titan, il nuovo film fra horror e fantascienza di Lennart Ruff che debutterà su Netflix il prossimo 30 marzo. Nel trailer diffuso in queste ore si vede appunto che in una base militare americana si fanno esperimenti per forzare l’evoluzione genetica umana e rendere i ...

Medicina : al Neuromed esperti a confronto sulL’evoluzione della chirurgia vascolare : Negli ultimi anni la chirurgia vascolare ha avuto un’evoluzione ed una trasformazione radicali. Sul tema, il Neuromed di Pozzilli organizza un congresso dal titolo “L’evoluzione della chirurgia vascolare tra presente e futuro“, con validità Ecm per gli operatori sanitari. Un’occasione per approfondire e discutere, in particolare, i progressi nella patologia aneurismatica, del piede diabetico e del trattamento delle varici ...

Spazio - la rivoluzione da dentro : L’evoluzione della struttura dell’ASI chiave del futuro : Contribuire al cambiamento che coinvolge la società moderna e porre l’Agenzia Spaziale Italiana come modello di Agenzia a livello nazionale e europeo. Stimolare interesse nelle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), per preservare la tradizione italiana ed europea di talenti nel campo scientifico-tecnologico. Questi alcuni dei temi affrontati ieri nella lectio magistralis del Direttore Generale dell’ASI Anna ...

Darwin Day 2018 - buon compleanno al padre della teoria delL’evoluzione con eventi in tutto il mondo : Dopo un viaggio di cinque anni intorno al mondo, formulò una teoria sull’evoluzione di tutti i viventi e dell’uomo. Biologo e naturalista a Charles Robert Darwin ha contribuito alla formazione della cultura e della scienza del Novecento. Il 12 febbraio, giorno del suo compleanno, si celebra il Darwin Day. In nome dei valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale, centinaia di conferenze, incontri, dibattiti ed eventi ...

Ricerca : i geni “per camminare” si sono conservati nel corso delL’evoluzione : Una Ricerca della Scuola di Medicina dell’Università di New York, pubblicata sulla rivista Cell, ha rivelato che i geni e le cellule nervose che consentono agli esseri umani e agli altri mammiferi di camminare sono gli stessi trovati in un pesce primitivo, e si sono conservati nel corso dell’evoluzione. La piccola razza, appartenente alla specie Leucoraja erinacea, è una parente degli squali ed è cambiata poco rispetto ai suoi ...